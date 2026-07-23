Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Irán afirmó este martes haber destruido con misiles de crucero el centro de datos principal de Amazon en Baréin y haber alcanzado además objetivos militares estadounidenses en Jordania, en una nueva ofensiva contra intereses de EEUU en Oriente Medio en respuesta a los recientes bombardeos contra territorio iraní. "Los combatientes de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria (...) atacaron con varios misiles de crucero el centro de datos principal de la empresa estadounidense Amazon en Baréin, destruyéndolo por completo", afirmó la Guardia Revolucionaria en un comunicado, según informó la agencia Tasnim.

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Dos muertos y once heridos en Irán por un ataque de EE.UU. cerca de la frontera con Irak Dos personas murieron y otras once resultaron heridas este jueves en un ataque de Estados Unidos en la provincia iraní de Juzestán, cerca de la frontera con Irak, según informó Teherán en el duodécimo día de la ofensiva de Washington contra la República Islámica. La agencia estatal iraní IRNA explicó que los "misiles enemigos" cayeron durante la madrugada del jueves sobre la localidad de Shalamcheh, donde se ubica un importante paso fronterizo y comercial por el que transitan diariamente cientos de personas. El incidente, prosigue la agencia, tuvo lugar cerca de una terminal de pasajeros.

Trump dice que Irán no está "listo" para un acuerdo porque siempre se echa para atrás El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Irán todavía no está "listo" para cerrar un acuerdo nuclear que ponga fin a la guerra, dado que, según dijo, cada vez que se alcanza un trato la República Islámica acaba por echarse atrás "Están siendo golpeados con mucha dureza y quieren llegar a un acuerdo. Pero yo digo que no están listos para hacer un acuerdo porque cada vez que hacen uno, quieren cambiarlo y todo eso. No están listos. Estarán listos muy pronto", señaló en un mitin en Georgia.

Andrea López-Tomàs Israel intensifica de nuevo sus ataques en Gaza pese a la tregua: 12 muertos en un día y 60 en una semana La violencia vuelve a recrudecerse entre las ruinas de Gaza. Mientras Irán y Estados Unidos mantienen sus ataques cruzados y el Líbano presiona a Washington para conseguir la retirada israelí de su territorio, el enclave palestino ha sufrido una de sus semanas más letales desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre. Solo el martes al menos una docena de personas perdieron la vida, incluidas toda una familia formada por el padre, la madre y sus cuatro hijos, en varios bombardeos, de acuerdo al ministerio de Salud gazatí. Estas pérdidas elevan el número de víctimas mortales a al menos 60 víctimas mortales en una semana. Lee aquí la noticia completa.

El Ejército de EEUU impide el paso a nueve buques en el estrecho de Ormuz El Ejército de Estados Unidos ha anunciado que ha impedido el paso a nueve buques comerciales e inhabilitado a otra embarcación en aguas del estrecho de Ormuz como parte del bloqueo naval estadounidense impuesto a los puertos y buques iraníes en la zona. El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha detallado en un comunicado publicado en redes sociales que marineros a bordo del destructor de misiles guiados 'USS Michael Murphy' (DDG 112) han supervisado las operaciones de las fuerzas estadounidenses en el momento en el que transitaban por el mar Arábigo.

El Consejo de Cooperación del Golfo pide a la ONU actuar para poner fin a los ataques iraníes El secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG), Jasem Mohamed Al Budaiwi, ha advertido este miércoles de que el comportamiento de Irán socava los esfuerzos internacionales para lograr la estabilidad, al tiempo que ha hecho un llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU a poner fin a los ataques por parte de Teherán en la región de Oriente Próximo. "Reiteramos nuestro llamamiento a la comunidad internacional y en particular al Consejo, para que cumpla con sus responsabilidades, poniendo fin a estos ataques y disuadiendo a Irán de continuar con sus políticas agresivas, de manera que se preserven la paz y la seguridad internacionales y se salvaguarden la soberanía y la integridad territorial de los Estados", ha indicado ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Trump recibe con honores los restos de los cuatro militares muertos en Jordania e Irak El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este miércoles con honores los restos de los cuatro militares estadounidenses muertos en ataques iraníes en Jordania e Irak la semana pasada, las primeras bajas del país norteamericano desde que se rompió el alto el fuego hace dos semanas. La ceremonia, que contó con la presencia de los familiares de los fallecidos, tuvo lugar en la base aérea de Dover, en el estado de Delaware, donde se encuentra la morgue principal del Departamento de Defensa.

España condena los ataques "injustificados" de Irán a sus vecinos del Golfo El Gobierno ha condenado los ataques "injustificados" de Irán contra los países del Golfo y Jordania, que han afectado a infraestructuras críticas y a buques mercantes en el estrecho de Ormuz, y ha insistido en que la fuerza y la violencia "no son nunca vías para alcanzar la paz y la estabilidad duraderas". A través de un comunicado de Exteriores, el Ejecutivo ha manifestado también su solidaridad con los países atacados ante "esta nueva violación de su soberanía e integridad territorial", así como a las familias y allegados de las víctimas de los ataques.

Expertos de la ONU denuncian la intensificación de los ataques israelíes en Líbano Israel está intensificando las hostilidades contra el Líbano, en un conflicto que desde su inicio el 2 de marzo ha provocado más de 4.300 muertos y 12.000 heridos, denunciaron este miércoles expertos de Naciones Unidas en un comunicado conjunto. En los más de cuatro meses de guerra Israel ha cometido "violaciones sistemáticas y generalizadas del derecho internacional humanitario", por ejemplo mediante órdenes de desplazamiento forzoso e inmediato que según indicaron los expertos recuerdan a las emitidas por las fuerzas israelíes contra los civiles en Gaza.

Nuevo líder de Hamás: la prioridad es el cese de los ataques y la retirada israelí de Gaza El recién nombrado líder de Hamás, Jalil Al Haya, aseguró en su primer discurso a la población palestina este miércoles que su "principal prioridad" es el cese total de las operaciones de Israel contra Gaza y la retirada de sus tropas, y tendió también la mano "a todas las facciones palestinas" para crear un proyecto nacional consensuado. El líder islamista estableció como segunda prioridad garantizar la vida digna en Gaza, frente al proyecto de desplazamiento israelí, y en tercer lugar mostró su intención de construir un proyecto nacional palestino común junto al resto de facciones: "Esta etapa no puede tolerar el unilateralismo ni la exclusión", afirmó.