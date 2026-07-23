Guerra en el este de Europa
La ciudad de Quersoneso, en la Crimea ocupada por Rusia, declarada patrimonio en peligro
La Unesco alerta de la excavación de más de 12 millones de objetos arqueológicos y la transferencia a instituciones de Rusia sin autorización de Ucrania
EFE
El comité de la Unesco decidió este jueves inscribir en el listado de patrimonio mundial en peligro la antigua ciudad griega del Quersoneso táurico, en la península de Crimea ocupada por Rusia, durante su asamblea anual que se celebra en la ciudad surcoreana de Busán. La inclusión del único sitio Patrimonio de la Humanidad en la ocupada península de Crimea por parte del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco "confirma" la "magnitud y la naturaleza sistemática de los cambios que se están produciendo en la propiedad bajo ocupación temporal", afirmó la delegación ucraniana tras la decisión.
El yacimiento arqueológico de Quersoneso fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en 2013, un año antes de la anexión de la península por parte del Kremlin, y el informe adoptado ahora por la Unesco destaca la excavación desde entonces de más de 12 millones de objetos arqueológicos y la transferencia a instituciones de Rusia sin autorización de Ucrania.
"La magnitud, la intensidad y el carácter acumulativo de las intervenciones denunciadas suscitan serias preocupaciones", indica el informe de la Unesco. Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022, la delegación ucraniana denunció que la destrucción por parte de Rusia de las ruinas de la antigua ciudad griega no es un incidente aislado. "Refleja una política coherente" de Moscú "destinada a integrar el patrimonio cultural de la temporalmente ocupada República Autónoma de Crimea", señalaron.
"Limpieza cultural"
Kiev ha denunciado que el Kremlin está llevando a cabo una 'limpieza cultural' para borrar la existencia de una identidad cultural diferente. Al agradecimiento de la delegación ucraniana siguió inmediatamente la protesta de los representantes rusos, que calificaron la inclusión de Quersoneso en la lista de patrimonio en peligro como "un nuevo ejemplo de la politización" de la organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la ONU.
Las amenazas para la antigua ciudad romana son "los constantes ataques terroristas del régimen ucraniano", añadió la delegación. La antigua ciudad de Quersoneso Táurico fue fundada por griegos dorios en el siglo V a. C., y comprende según Unesco seis sitios con restos urbanos y tierras agrícolas divididas en cientos de choras, parcelas rectangulares de igual tamaño que albergaban viñedos.
Quersoneso se añade así a otros monumentos ucranianos que ya se encuentran en el listado de patrimonio mundial en peligro por las amenazas derivadas de la invasión rusa, como la Catedral de Santa Sofía de Kiev, el conjunto de edificios monásticos relacionados y Monasterio de Cuevas de Kiev-Petchersk, y el centro histórico de Leópolis.
Fuente: El Periódico
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