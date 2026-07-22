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Guerra en Oriente Próximo

Trump dice que Irán no está "listo" para un acuerdo porque siempre se echa para atrás

El mandatario cree que la presión militar acabará forzando a Teherán a aceptar un pacto "muy pronto"

Trump amenaza con destruir instalaciones en Teherán si Irán dispara contra buques en Ormuz

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EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Irán todavía no está "listo" para cerrar un acuerdo nuclear que ponga fin a la guerra, dado que, según dijo, cada vez que se alcanza un trato la República Islámica acaba por echarse atrás

"Están siendo golpeados con mucha dureza y quieren llegar a un acuerdo. Pero yo digo que no están listos para hacer un acuerdo porque cada vez que hacen uno, quieren cambiarlo y todo eso. No están listos. Estarán listos muy pronto", señaló en un mitin en Georgia.

Trump llegó al estado sureño tras participar en una ceremonia en la base aérea de Dover, en el estado de Delaware, para recibir con honores los cuerpos de los cuatro militares estadounidenses fallecidos la semana pasada en ataques iraníes en Jordania e Irak, las primeras bajas desde que se rompió el alto el fuego.abc7+1

Antes del ritual, Trump aseguró ante la prensa que la República Islámica pagará "con creces" por la muerte de efectivos estadounidenses, que ya suman un total de 18 desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero.

El mes pasado, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para establecer un alto el fuego, desbloquear el estrecho de Ormuz y dar espacio a negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero la tregua se rompió y ambos países intercambian fuego cruzado desde hace dos semanas.

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Trump insiste en rebajar la gravedad de la situación, comparando la guerra de Irán con las de Vietnam o Irak, que se alargaron durante dos décadas y dejaron miles de bajas estadounidenses.

Fuente: El Periódico

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