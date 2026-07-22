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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Las fuerzas de seguridad rusas frustran ataques con drones lanzados desde el interior del propio país
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Un muerto y 15 heridos en el suroeste de Rusia
Los ataques ucranianos de la pasada noche se cobraron una víctima mortal y quince heridos en las regiones de Krasnodar y Stávropol, donde fueron alcanzados varios almacenes, un depósito de petróleo y edificios de viviendas. "La región de Krasnodar sufrió un ataque masivo anoche. Lamentablemente, una persona murió y diez resultaron heridas", comunicó el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondrátiev, en redes sociales.
Sirski reivindica su labor al frente del Ejército ucraniano
El hasta ahora jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, reaccionó este miércoles a la decisión del presidente, Volodímir Zelenski, de cesarle de su puesto reivindicando su trabajo al frente de las Fuerzas Armadas y ofreciéndose a seguir trabajando desde otro cargo en la estructura militar del país. "Entrego a mi sucesor un Ejército que no sólo defiende y está también a la ofensiva", dijo el general, que agregó que durante este año las fuerzas ucranianas han recuperado 700 kilómetros cuadrados de territorio después de unos dos años sin avances conteniendo la ofensiva rusa.
Mijailo Drapati, un general joven y reformista para 'desovietizar' el Ejército de Ucrania
El general Mijailo Drapati, de 43 años y considerado un reformista, fue nombrado a última hora del martes por el presidente Volodímir Zelenski como nuevo comandante en jefe del Ejército ucraniano, una elección que busca acabar con el 'estilo soviético' en la gestión de las Fuerzas Armadas que sus críticos le achacaban a su predecesor en el cargo, el cesado Oleksandr Sirski. Drapati fue uno de los pocos militares de primer rango que salió en defensa del exministro de Defensa, Mijailo Fédorov, cuando Zelenski decidió prescindir de él la semana pasada.
Zelenski cesa al jefe del Ejército y lo reemplaza por el general Mijailo Drapati
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, cesó a última hora del martes como jefe del Ejército al general Oleksandr Sirski y nombró como nuevo comandante de las Fuerzas Armadas al general Mijailo Drapati, que hasta ahora dirigía las Fuerzas Conjuntas del Ejército. “He decidido que el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania sea Mijailo Drapati”, dijo Zelenski en un discurso a la nación, que resaltó que la decisión fue tomada junto con los principales mandos del Ejército y dijo que buscará un nuevo puesto para Sirski, a quien dio las gracias por su labor en el cargo. El presidente ucraniano anunció además que ofreció al exministro de Defensa, Mijailo Fédorov, cuya salida del cargo la semana pasada precipitó la crisis que ha llevado a la destitución de Sirski, una “posición de importancia en el Gobierno” relacionada con la modernización tecnológica que impulsó al frente de la cartera de Defensa.
Dos muertos y nueve heridos en la región rusa de Bélgorod por ataques ucranianos
Dos personas murieron este martes y otras nueve resultaron heridas en ataques ucranianos contra la región rusa de Bélgorod, informaron las autoridades locales. Según el gabinete de crisis creado en la provincia, un hombre falleció hoy en la localidad de Shebékino cuando su vehículo fue alcanzado por un dron ucraniano.
La segunda muerte también se produjo por un ataque con dron a un automóvil que se incendió al instante, sin la posibilidad de evacuar al conductor.
Un petrolero con destino a Ucrania fue alcanzado por drones y se incendió en el mar Negro
Un buque petrolero, cargado con gas propano y que navegaba hacia un puerto fluvial al sur de Ucrania, fue alcanzado anoche por tres drones en el mar Negro, lo que causó un incendio a bordo y tres marineros heridos, informaron este martes las autoridades de Rumanía.
El presidente rumano, Nicusor Dan, aseguró hoy que la embarcación fue "alcanzada la pasada noche fuera de las aguas territoriales de Rumanía, a unas 20 millas náuticas de la costa rumana".
Zelenski prosigue sus consultas con militares y no revela si cesará a Sirski
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, continuó este martes la ronda de reuniones con su cúpula militar que comenzó la semana pasada para apagar los fuegos de la crisis que desató su decisión de prescindir del hasta entonces ministro de Defensa Mijailo Fédorov, cuyos simpatizantes exigen su vuelta al cargo y el cese inmediato del jefe del Ejército, Oleksandr Sirski.
En medio de las especulaciones sobre un cese inminente de Sirski, alimentadas por estas consultas con los mandos de las Fuerzas Armadas y por el anuncio de Zelenski este domingo de “decisiones sobre el Ejército”, el presidente ucraniano y su oficina guardan silencio sobre sus intenciones respecto al general, que la pasada noche publicó un artículo en el que se defiende de sus críticos.
Al menos tres muertos y una decena de heridos tras nuevos ataques de Rusia sobre Zaporiyia y Jersón
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado este martes la muerte de tres personas como consecuencia de nuevos ataques de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre la provincia de Zaporiyia y Jersón. "Los rusos han atacado un simple edificio residencial de varios pisos", ha denunciado.
Zelenski ha precisado que las fuerzas rusas han empleado bombas guiadas para esta última ronda de ataques sobre Zaporiyia, que ha dejado dos muertos y también una decena de heridos, según ha detallado el gobernador regional, Ivan Fedorov.
Como consecuencia del ataque se ha producido un edificio en todo el edificio, ha informado Zelenski. "Todos los servicios de emergencia, rescatistas y médicos, están trabajando en el lugar de los hechos haciendo todo lo posible para ayudar a las personas", ha señalado el líder ucraniano en sus redes sociales.
Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Járkov
Las autoridades de Rusia han anunciado este martes nuevos avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, con la toma de otra localidad en la provincia de Járkov, situada en el noreste del país europeo.
"Unidades del grupo militar Norte han establecido su control sobre la localidad de Volojovskoye, en Járkov", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado en redes sociales, sin pronunciarse sobre bajas en los combates. Kiev no ha reaccionado por ahora a la situación sobre el terreno tras el anuncio de Moscú.
Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.
Rusia seguirá atacando buques en Ucrania pese a muerte de ciudadanos de terceros países
El Kremlin reafirmó este martes que seguirá golpeando a aquellos buques a los que acusa de suministrar armamento a Ucrania, a pesar de que los recientes ataques hayan causado la muerte de ciudadanos de terceros países, como la India.
"Nuestras Fuerzas Armadas atacan y seguirán atacando buques que transporten municiones, armas y demás para el régimen de Kiev", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
El representante de la Presidencia rusa explicó que se encuentran en contacto con las autoridades indias, ante quienes están "aclarando su postura".
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