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En Oaxaca

Asesinan al periodista Francisco Alejandro en el sur de México

El crimen, que tuvo lugar en Oaxaca, supone el séptimo asesinato de periodistas en lo que va del año en el páis

Policía en México

Policía en México / Europa Press/Contacto/Sergei Nov / Europa Press

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EFE

El periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado este miércoles en el estado mexicano de Oaxaca (sur), lo que supone el séptimo asesinato de periodistas en lo que va del año en México, uno de los países más letales para los informadores.

El crimen fue confirmado por el gobernador del estado, Salomón Jara, quien en sus redes sociales condenó el asesinato del periodista local y pidió a la fiscalía estatal "garantizar que se agoten todas las líneas que permitan esclarecer plenamente este crimen".

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Por el momento se desconoce a los autores del asesinato, aunque medios locales informaron que hombres armados atacaron a Leyva Aguilar en un puesto de comida en el municipio de San Pablo Etla.

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