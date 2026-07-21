Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Jalil Al Haya, el negociador pragmático que liderará a un Hamás contra las cuerdas

El grupo islamista palestino Hamás anunció este lunes la elección de Jalil Al Haya como su nuevo líder, el mismo que en los últimos años ha encabezado su delegación negociadora con Israel y que ya ostentaba desde el exterior el liderazgo de Gaza.

Al Haya (Ciudad de Gaza, 1960) está considerado parte del ala pragmática de la organización y más afín a Irán, a diferencia de su principal contendiente en la elección, el exlíder de Hamás Jaled Meshal. Se hará cargo de un Hamás diezmado tanto en lo político como en lo militar, que afirma haber abandonado el Gobierno de Gaza pero que se resiste a desarmarse y se ve excluido de los procesos electorales palestinos. Todo ello, mientras supervisa la implementación del frágil alto el fuego en la Franja.