Burnham promete un nuevo modelo político y económico para Reino Unido en su estreno como primer ministro

El nuevo líder laborista británico, Andy Burnham, se ha convertido en el séptimo primer ministro del Reino Unido en la última década tras recibir el encargo del rey Carlos III para formar gobierno. El nuevo inquilino de Downing Street ha mantenido una audiencia con el monarca en el Palacio de Buckingham después de que Keir Starmer presentase formalmente su dimisión al jefe del Estado. En su primera comparecencia pública, ha prometido "un nuevo modelo político y un nuevo modelo económico" para el Reino Unido. La previsión es que esta misma tarde empiece a nombrar a los nuevos ministros, con especial atención a las carteras de Economía, Interior, Defensa y Exteriores.

Sin concretar ninguna promesa, Burnham ha anunciado un plan de acción de diez años en el que el foco estará en "dar a la gente algún respiro y alguna ayuda con el coste de la vida", una idea que viene repitiendo como su principal argumento. Porque reconoció que el anterior gobierno laborista ha tenido un defecto: "No hemos sido lo bastante buenos, y tenemos que hacerlo mejor (...) Vamos a traer los mayores cambios en los últimos 40 años", anunció. Adelantó que los cambios incluirán cambiar el sistema educativo, reforzar la salud mental y construir más vivienda subsidiada, todo ello "respetando la disciplina fiscal y nuestros compromisos en defensa con nuestros socios internacionales".

Starmer deja Downing Street

Burnham ha asumido el poder pocos minutos después de que Starmer presentase formalmente su dimisión como jefe del Gobierno en una audiencia privada con el rey Carlos III. Rodeado por los ministros de su Gobierno y el personal que trabaja en Downing Street, el primer ministro saliente dijo que fue "el privilegio" de su vida haber servido como primer ministro a lo largo de dos años, al tiempo que resaltó que la economía es más fuerte, los servicios públicos han mejorado, muchos niños han salido de la pobreza, la inmigración está disminuyendo y la reputación internacional del Reino Unido se ha visto "enormemente reforzada".

En una entrevista en 'The Times' publicada horas antes del relevo, Burnham ha prometido que gobernará "de manera diferente", avanzando que ya estudia una batería de medidas para abordar el coste de la vida. "Júzguenme dentro de seis o doce meses por si he recaído en eso. Voy a esforzarme de verdad para que no sea así. La política necesita marcar un antes y un después", ha asegurado Burnham en 'The Times'. En este sentido, ha reiterado la necesidad de acometer cambios en la política británica tras "una década en la que las cosas simplemente no han funcionado". "Podemos seguir igual o intentar hacerlo de otra manera. Yo voy a intentar hacer las cosas de una manera diferente", ha asegurado.

"Habrá medidas pronto"

El exalcalde de Mánchester ha subrayado que habrá "medidas pronto" para ayudar a la población con el coste de la vida. "Se trata mucho más de lo que realmente importa, que es la presión que la gente siente sobre sus finanzas, y de lo que escuchamos una y otra vez llamando a las puertas en Makerfield", ha afirmado en relación a su reciente campaña para salir elegido por dicha circunscripción. Este paso le permitió sacar el escaño y desde el Parlamento británico presentarse a las elecciones internas en el Partido Laborista.

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Según ha señalado, esto afecta al modo de vida de los ciudadanos británicos, incluyendo su ocio y sus vacaciones. "Ahí es donde está el problema, ¿no?", ha indicado, asegurando que está en conversaciones con el Departamento de Economía para estudiar medidas, en las que, en todo caso, ha evitado entrar.

Fuente: El Periódico