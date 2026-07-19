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Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 5.119 los fallecidos y a más de 16.740 los heridos por los terremotos de Venezuela
Exteriores eleva a 41 los españoles fallecidos por los seísmos
O. González / J. L. Escudero
Unas 5.119 personas han fallecido en Venezuela por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.
Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.
Fuente: El Periódico
Más médicos y rescatistas argentinos viajan a Venezuela a asistir a víctimas de terremotos
Un nuevo grupo de médicos, rescatistas y voluntarios viajó desde Argentina hacia Venezuela, según informaron este lunes organizaciones de venezolanos en el país, para sumarse a las tareas humanitarias en las zonas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio, que han dejado 5.208 fallecidos y 16.740 heridos, según el último reporte de las autoridades venezolanas. El grupo, que partió este domingo, está integrado por 23 rescatistas del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) y de Fénix Unit Rescue, además de cuatro profesionales de la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina (Asomevenar) y un abogado.
El partido opositor venezolano propone una reconstrucción inspirada en Japón tras el doble terremoto
El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) propuso este lunes un plan de reconstrucción científica inspirada en el modelo de Japón para La Guaira, el estado costero al norte de Venezuela más devastado por el doble terremoto de hace 26 días, ante lo que consideraron como una "ineficacia" del Estado venezolano. "Desde Primero Justicia exhortamos a atender con prioridad a los sobrevivientes (…) y que se planifique urgentemente la reconstrucción de Vargas (La Guaira) cimentada en criterios científicos y en la experiencia acumulada", dijo María Gabriela Hernández, secretaría nacional de Ambiente y Sostenibilidad de Primero Justicia, en un comunicado.
Los terremotos de Venezuela dejan ya más de 5.100 muertos confirmados
El último balance oficial de víctimas de los terremotos del 24 de junio en Venezuela eleva los muertos a más de 5.100, mientras que la cifra de heridos se mantiene estabilizada en torno a los 16.700, según ha comunicado a última hora de este sábado el vicepresidente del país, Jorge Rodríguez.
Concretamente, 5.119 muertos y 16.740 heridos, cifra esta última que no ha variado desde el balance previo publicado antes del fin de semana.
Venezuela accede a 346 millones de dólares del FMI para la recuperación tras los sismos
Venezuela ha accedido a 346 millones de dólares de "sus propios recursos" del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el proceso de recuperación y reconstrucción tras los devastadores sismos del pasado 24 de junio, anunció este viernes la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
En un comunicado, la mandataria explicó que los fondos permitirán "apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos".
Venezuela prepara cientos de viviendas en su principal complejo militar tras los sismos
Venezuela equipa con electrodomésticos cientos de apartamentos y reactiva la construcción de otros dentro del complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas, tras los terremotos del pasado 24 de junio que dejaron cerca de 18.000 personas sin vivienda y más de 5.000 muertos.
EFE constató este viernes la presencia de obreros e ingenieros en varios edificios inconclusos, algunos de once pisos y otros de quince, que forman parte de un conjunto residencial del programa gubernamental Gran Misión Vivienda Venezuela construido por la estatal china CITIC en el emplazamiento militar. Este movimiento coincide con las promesas del Gobierno de construir viviendas para los damnificados de los terremotos antes de que culmine el año y de entregar las primeras doscientas esta semana.
Venezuela supera los 5.000 fallecidos tras el doble terremoto de hace más de tres semanas
La cifra de muertos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela ascendió este viernes a 5.069, tras sumarse 139 nuevos fallecimientos, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien también detalló que la cifra de heridos se mantiene en 16.740.
Venezuela eleva a más de 4.800 los muertos por el doble seísmo
El balance de víctimas mortales a causa del doble terremoto registrado en Venezuela a finales de junio ha aumentado a más de 4.800, según han anunciado este miércoles las autoridades del país.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha precisado en sus redes sociales que 4.829 personas han muerto como consecuencia de los seísmos de 7,5 y 7,2 que golpearon el centro de la costa venezolana el pasado 24 de junio, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740.
De igual modo ocurre con el número de rescatados, que sigue en las 6.472 personas, de acuerdo al último parte oficial, mientras que eleva a 128.324 las familias atendidas a raíz de los terremotos y sus cerca de 1.290 réplicas.
El Partido Comunista de Venezuela denuncia "escalamiento" de la presencia de EEUU tras los terremotos
El Partido Comunista de Venezuela (PCV) rechazó este martes lo que considera un "escalamiento del dominio imperialista estadounidense" en el país suramericano tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, que dejaron al menos 4.561 muertos y devastaron la región costera de La Guaira.
Pedro Eusse, miembro del partido, aseguró que se está aprovechando la emergencia para "acelerar un proceso de intervención extranjera" que incluye "el incremento de la presencia militar estadounidense en la región y la participación de factores del sionismo en los planes de reconstrucción".
"Una cosa es la solidaridad con el pueblo venezolano frente a la tragedia, solidaridad que es bienvenida por parte de Gobiernos, organizaciones sociales e instituciones internacionales; otra cosa es un plan de ocupación militar por parte de la potencia imperialista estadounidense que está en desarrollo", dijo Eusse en un comunicado.
American Airlines inaugura su vuelo entre Miami y Maracaibo tras los terremotos
American Airlines inauguró este martes un vuelo de Miami a la ciudad venezolana de Maracaibo, que por ahora es la única ruta directa de una aerolínea estadounidense hacia Venezuela ante la emergencia provocada por los terremotos en el país suramericano.
La aerolínea había anunciado la ruta desde el 12 de junio, antes de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de ese mes, pero ahora es su único vuelo que conecta sin escalas con Venezuela, donde la compañía suspendió los viajes a Caracas ante los daños del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.
La empresa avisó en un comunicado previo que "planea reanudar sus operaciones" a la capital venezolana, que reactivó el pasado 30 de abril tras siete años de estar suspendidas, "una vez que el aeropuerto reabra para vuelos comerciales".
Seúl anuncia 3,5 millones de dólares adicionales en ayudas para Venezuela
Corea del Sur anunció este martes una ayuda humanitaria adicional por valor de 3,5 millones de dólares a Venezuela, para apoyar las labores de reconstrucción de las zonas afectadas por el doble terremoto, así como 30 toneladas de refugios temporales.
Del total, 3 millones de dólares se aportarán a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para financiar la retirada de escombros en las comunidades más afectadas, según informó hoy el Ministerio de Exteriores surcoreano.
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