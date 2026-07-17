Rusia inhabilita como candidato al diputado al opositor Borís Nadezhdin por extremismo

La justicia rusa ha inhabilitado este viernes como candidato a diputado al opositor y exaspirante presidencial, Borís Nadezhdin, quien no podrá participar en las elecciones legislativas de septiembre. Nadezhdin, de 63 años, fue declarado culpable de extremismo y tendrá que pagar una multa de 1.000 rublos (unos 13.000 dólares) por publicar en sus redes sociales un enlace con la imagen del fallecido líder opositor, Alexéi Navalni.

"En principio, la decisión era la esperada. (…) Sería extraño si el juez me hubiera absuelto", dijo a la prensa a la salida del tribunal. El veterano político, que pide el fin de la campaña militar en Ucrania y se opone al bloqueo de internet, recibió la menor pena contemplada por el código administrativo ruso -podía haber recibido 15 días de arresto-, pero tendrá que suspender su campaña de recogida de firmas. La Comisión Electoral Central (CEC) ya le impidió en 2024 enfrentarse al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, en las elecciones presidenciales, en las que éste fue reelegido por otros seis años de mandato.

Entonces, el motivo fueron los supuestos defectos de forma en las firmas recabadas por el aspirante. Ahora, las autoridades han recurrido a Navalni, el mismo método utilizado para excluir en los últimos meses a otros candidatos opositores.

"Cerrarme la boca"

"El auténtico objetivo de lo que ocurre aquí es cerrarme la boca e impedir que me presente a las elecciones a la Duma", comentó el viernes durante la vista judicial en un tribunal de la región de Moscú. Además de recordar que fue elegido diputado por primera vez en tiempos de la Unión Soviética (1990), aseguró que los sondeos señalan que llevaba la delantera en las cuatro ciudades de la región de Moscú por las que se presenta.

Como atenuante aludió a sus cuatro hijos y al hecho de que sufre del corazón y tiene diabetes. "He tenido dos infartos, soy una persona enferma (...) Me moriré ahí dentro, la voy a palmar si me envían al calabozo", dijo, por lo que pidió al juez que le ponga en libertad.

Nadezhdin, que había sido detenido el lunes y al que se le impidió abandonar el país por las deudas acumuladas, se encontró mal durante la vista debido a una subida de presión, por lo que el tribunal tuvo que llamar a la ambulancia, que le atendió en la propia sala.

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Según algunos expertos, el hecho de que el opositor se mostrara desafiante después de ser catalogado hace una semana como agente extranjero -acusó al Kremlin de intentar "excluir a los rivales más peligrosos" para garantizar "el resultado deseado"- selló su destino a dos meses de las elecciones legislativas.

Fuente: El Periódico