Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 4.829 los fallecidos y a más de 16.740 los heridos por los terremotos de Venezuela

Venezuela eleva a más de 4.800 los muertos por el doble seísmo

El balance de víctimas mortales a causa del doble terremoto registrado en Venezuela a finales de junio ha aumentado a más de 4.800, según han anunciado este miércoles las autoridades del país.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha precisado en sus redes sociales que 4.829 personas han muerto como consecuencia de los seísmos de 7,5 y 7,2 que golpearon el centro de la costa venezolana el pasado 24 de junio, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740.

De igual modo ocurre con el número de rescatados, que sigue en las 6.472 personas, de acuerdo al último parte oficial, mientras que eleva a 128.324 las familias atendidas a raíz de los terremotos y sus cerca de 1.290 réplicas.