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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El Kremlin denuncia un muerto y tres heridos, entre ellos un menor, tras ataque con drones en la región de Samara
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Al menos cinco muertos en un ataque ruso en Sumi, Ucrania
Al menos cinco personas han muerto y 31 más han resultado heridas en un ataque de las fuerzas militares rusas sobre la localidad de Sumi, en el noreste de Ucrania, según las autoridades ucranianas. Entre los fallecidos hay tres hombres de 54, 66 y 58 años de edad y una niña de 13.
"Muy a nuestro pesar un hombre que estaba herido ha muerto en el hospital. El balance del ataque ruso con una bomba guiada sobre Sumi asciende a cinco" muertos, ha explicado el gobernador militar de Sumi, Oleg Hrigorov, en redes sociales. Cinco de los heridos están graves.
Dos muertos y tres heridos en ataque ruso con misiles a infraestructura civil en Odesa
Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas este sábado en un ataque ruso con misiles contra una infraestructura civil en la ciudad portuaria ucraniana de Odesa, junto al mar Negro, según informó el jefe de la administración militar de la región homónima, Oleg Kiper.
"Lamentablemente, dos personas han muerto. Otras tres han resultado heridas, dos de las cuales han sido hospitalizadas y están recibiendo la asistencia médica necesaria", indicó en un mensaje en Telegram.
Cinco muertos y treinta heridos en un ataque ruso con bombas aéreas en Sumi
Al menos cinco personas murieron y otras treinta resultaron heridas este sábado en un ataque ruso con bombas aéreas contra la cuidad de Sumi, en el nororeste de Ucrania, informó el jefe de la administración militar de la región homónima, Oleg Grigorov.
"Lamentablemente, un hombre gravemente herido ha muerto en el hospital. El número de muertes a causa del ataque con bombas aéreas guiadas rusas sobre Sumi ha ascendido a cinco", escribió en un balance actualizado en su cuenta de Telegram.
Los misiles balísticos rusos
El Ministerio de Defensa de Rusia destacó este sábado la eficacia de sus misiles balísticos, capaces de superar las defensas antiaéreas entregadas a Ucrania por sus aliados de la OTAN incluso en Kiev, la ciudad mejor defendida del país.
Ucrania alcanza otros 21 petroleros de la "flota fantasma" rusa
Las Fuerzas de Defensa ucranianas alcanzaron el viernes por la noche en el mar de Azov otros 21 petroleros de la llamada flota fantasma que Rusia utiliza para burlar las sanciones internacionales, informó este sábado el Estado Mayor ucraniano. "Los petroleros se utilizan para transportar petróleo y productos petrolíferos eludiendo las sanciones internacionales, lo que garantiza la entrada de fondos para financiar la agresión armada contra Ucrania", recuerda el comunicado publicado en Telegram.
Habla Zelenski
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenksi, urgió este sábado a avanzar en los acuerdos de licencia para los misiles Patriot y en el proyecto europeo conjunto de defensa antibalística tras el nuevo ataque nocturno de Rusia, que lanzó 121 drones y doce misiles, seis de ellos balísticos que Ucrania no pudo derribar. "Esperamos que nuestros socios cumplan sus promesas en relación con los paquetes de ayuda acordados en la cumbre de la OTAN para ayudar a proteger a nuestra población. Debemos avanzar lo más rápidamente posible en los acuerdos de licencia para los Patriot y en el proyecto europeo conjunto de defensa antibalística. En estos momentos, la máxima prioridad para todas nuestras instituciones es hacer que esto sea una realidad", escribió Zelenski en X.
Ataques a empresas militares en Kiev
Rusia atacó durante la pasada noche empresas del complejo industrial militar ucraniano en Kiev e instalaciones portuarias en la región de Odesa, según informó este sábado el Ministerio de Defensa ruso. "Durante la pasada noche las Fuerzas Armadas rusas lanzaron múltiples ataques con armas de precisión y largo alcance de emplazamiento terrestre y aéreo, así como con drones", señaló en una nota publicada en MAX, la red de mensajería rusa.
Rusia derriba 178 drones ucranianos
Las defensas antiaéreas rusas derribaron en el transcurso de la noche 178 drones ucranianos de largo alcance sobre ocho regiones rusas, la anexionada península ucraniana de Crimea y los mares Negro y Azov, sin que se reportasen de momento daños a su infraestructura crítica. "Durante la noche, desde las 20:00 hora de Moscú (17:00 GMT) del 10 de julio hasta las 08:00 hora de Moscú del 11 de julio, las defensas antiaéreas interceptaron y derribaron 178 drones ucranianos de ala fija", indicó el Ministerio de Defensa de Rusia en una nota publicada en MAX, la red de mensajería rusa.
Un muerto en Zaporiyia
Las autoridades ucranianas han informado este viernes de la muerte de una persona y de al menos 29 heridos, entre ellos un menor de edad, como consecuencia de una serie de bombardeos lanzados por las Fuerzas Armadas rusas contra la ciudad de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania. El gobernador de la región, Ivan Fedorov, ha explicado que el ataque fue perpetrado con bombas aéreas guiadas (KAB), que impactaron sobre infraestructuras civiles y provocaron daños tanto en edificios residenciales como en otros inmuebles, según ha recogido el diario ucraniano 'The Kyiv Independent'.
El Gobierno ruso admite "déficit" de combustible y "colas" en las gasolineras
El vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak, reconoció este viernes la existencia de déficit de combustible y colas en las gasolineras, algo que anteriormente las autoridades atribuyeron no a los ataques ucranianos, sino a un incremento de la demanda provocado por el pánico de los consumidores.
"Debemos reconocer que hay problemas y existe un déficit, por lo cual observamos colas. A veces las gasolineras no funcionan establemente. El déficit se debe a razones comprensibles, debido a que las refinerías dejan de funcionar parcialmente por los ataques de drones" ucranianos, declaró a la prensa rusa, citado por la agencia de noticias TASS.
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