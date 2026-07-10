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Suben a 41 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela

La cifra de desaparecidos sigue en 138, según han informado este jueves fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores

Impactantes imágenes aéreas de edificios destrozados tras los terremotos en Venezuela

Impactantes imágenes aéreas de edificios destrozados tras los terremotos en Venezuela

Lucía Feijoo Viera

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Redacción

Madrid

El número de españoles muertos por el doble terremoto de Venezuela se ha elevado a 41, mientras que se mantienen en 138 los desaparecidos y 11 los localizados bajo los escombros, que centran los esfuerzos de los equipos de rescate.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado este viernes el fallecimiento de un nuevo ciudadano español en el doble terremoto de Venezuela.

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Albares ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos y ha afirmado que la situación es terrible y la cifra de españoles sigue aumentando. Ha recordado que el equipo de campaña está completamente desplegado y que el hospital está atendiendo a una medida de 200 personas diariamente.

Fuente: El Periódico

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