La Unión Europea presenta un plan de ciberseguridad para acceder a modelos avanzados de IA como Mythos

La Unión Europea quiere aprovechar el potencial de la tecnología para robustecer la protección de sus sistemas informáticos. La Comisión Europea ha presentado este martes un Plan de Acción sobre ciberseguridad e inteligencia artificial en el que aboga por tener acceso a los modelos más avanzados, capaces de identificar y explotar vulnerabilidades a una velocidad sin precedentes.

La estrategia de Bruselas hace una alusión velada a Claude Mythos 5, la IA más potente del mundo. En abril, la empresa estadounidense Anthropic anunció que había desarrollado un modelo tan preparado para detectar brechas de seguridad y automatizar ciberataques que decidió no abrirlo al gran público. Sus prestaciones inquietaron a gobiernos de todo el mundo, también europeos como el de España, que solicitaron poder utilizarlo para parchear sus sistemas. Aunque lo lograron, el Gobierno de Donald Trump impuso un veto a mediados de junio que se ha traducido en la exclusión europea.

El Ejecutivo comunitario ha asegurado hoy que definirá un plan con "condiciones claras y transparentes" para garantizar un "acceso estructurado" del sector público y privado europeo a modelos de IA generativa cruciales para la ciberseguridad como Mythos, de Anthropic, o GPT-5.6 Sol, de OpenAI, la creadora de ChatGPT. No está claro cómo la UE accederá a programas vetados expresamente por los Estados Unidos.

Más inversión en IA europea

El plan europeo también pasa por reforzar su soberanía en materia de ciberseguridad. Así, la Comisión ha anunciado que pondrá en marcha un concurso público para desarrollar soluciones europeas de IA destinadas a mejorar la protección de las infraestructuras digitales comunitarias. El Ejecutivo respaldará un aumento de la inversión en "capacidades soberanas" a través tanto las futuras gigafactorías de IA, como la que podría emplazarse en Catalunya, como del futuro fondo de capital European Tech.

Además, se creará una plataforma para realizar pruebas de IA en materia de ciberseguridad, también en entornos simulados, para aportar más conocimientos sobre cómo implementar esta tecnología en sectores estratégicos como el sanitario, el financiero o el energético.

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"La IA está transformando el concepto de ciberseguridad, y debemos adaptarnos. La UE cuenta con bases sólidas para adaptar su respuesta ante las vulnerabilidades que presentan las nuevas tecnologías. Debemos aprovechar y potenciar las capacidades, redes y el marco legal existentes para fortalecer la ciberseguridad que protege nuestro entorno digital", ha remarcado Henna Virkkunen, Vicepresidenta Ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia de la Comisión.