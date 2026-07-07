Flanco Sur: la OTAN estará más atenta a las amenazas al "bajo vientre de Europa"

Entre febrero y mayo pasado, las cancillerías de los países del Golfo Pérsico telefoneaban insistentemente a los países amigos europeos. Pedían ayuda. "Buscaban baterías Patriot desesperadamente", relata una fuente conocedora en Madrid de aquel tráfico de llamadas. Los misiles balísticos iranís sobrevolaban sus espacios aéreos en busca de bases norteamericanas, y a menudo temieron en Kuwait, Bahréin, Qatar o los Emiratos Árabes Unidos que drones o cohetes enviados por Teherán golpeasen a su más preciada infraestructura civil: las desalinizadoras.

Ahora habrá representantes de esos cuatro países del Golfo presentes en la cumbre de la OTAN, a punto de comenzar en Ankara. Es la primera vez que una cumbre de una organización fundada para la defensa en el Atlántico Norte dirige su mirada con tanta atención a Oriente Medio.

La guerra de Irán y el estrangulamiento del estrecho de Ormuz han puesto de manifiesto hasta qué punto la economía de los miembros de la OTAN depende de la calma en la región, pero no solo es eso. Entre los militares españoles se interpreta la invitación como un nuevo paso estratégico de la Alianza Atlántica: la ampliación de su concepto de "flanco sur".

Bajo vientre

Durante décadas, la principal previsión de amenaza de la OTAN ha sido una gran campaña --primero soviética, ahora rusa-- de bombardeos aéreos y avance de carros de combate sobre el territorio de Europa del este. Ahora, una previsión más moderna hace contemplar a los estrategas de la Alianza la amenaza del sur, la guerra en zona gris que se impulsa desde el Sahel, con el grifo de no pocas amenazas en manos del África Korps ruso, cuyos mercenarios han sustituido a la presencia militar europea en la zona.

Lejos de pacificarse, los choques armados de organizaciones terroristas y todo tipo de tráficos ilícitos crecen en Burkina Faso, Níger y, ahora sobre todo, Mali, cuyo Estado tiene perdido el control del norte, región convertida en un califato islámico de facto. En el Sahel se desarrolla esta explosiva situación, pero parte de la dirección de los movimientos proviene de clandestinos estados mayores situados en sus escondites en el Golfo.

31/05/2021 May 31, 2021, Bamako, Bamako district, Mali: A Malian Armed Forces pickup truck that accompanied Colonel Assimi Goita's convoy upon its arrival at the airport of Senou-Bamako on Monday, May 31, 2021. The President of the transition went this weekend to the extraordinary ECOWAS summit that brought together West African heads of state in Accra on the Malian crisis. POLITICA Europa Press/Contacto/Nicolas Remene / Europa Press/Contacto/Nicolas Re

"Nuestro desafío se llama Sahel; las amenazas vienen de ahí", clamaba hace dos semanas el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el general de Brigada Víctos Bados, en el Seminario Internacional de Seguridad y Defensa, celebrado en Toledo. No se trata solo de una amenaza para España, ni solo para los países de la orilla norte del Mediterráneo. En el Sahel, "Rusia ha abierto un segundo frente, y proyecta inestabilidad al bajo vientre europeo", añadía Bados.

España insistirá a sus aliados de la OTAN en la cumbre de Ankara en que la organización intensifique su vigilancia sobre la inestabilidad en el flanco sur. Pero para los mandos norteamericano, británico, italiano y francés, el flanco sur es algo más amplio que el Sahel, estirando la franja hasta la costa de Irán.

Defensa contra drones

Kuwait, Qatar, Omán y los Emiratos acuden a Ankara interesados en qué les puede ofrecer la OTAN en materia de defensa contra drones. Los drones iraníes, claro.

El modelo más avanzado de dron de ataque iraní Sahed, el 136B, ha incrementado su autonomía hasta los 4.000 kilómetros. Los Sahed comunes que le quedan a Irán, y que ni Estados Unidos ni Israel han conseguido destruir, pueden alcanzar objetivos a 2.000 kilómetros. El territorio de los cuatro países árabes invitados a Ankara se ve comprometido, como se ha venido demostrando estos meses.

Un miembro de la defensa civil de Bahrein extingue un incendio causado por drones iranís en la ciuad de Hamad, el pasado 11 de junio. / Europa Press/Contacto/Bahrain's

Además, explican fuentes militares españolas, el Mando Central norteamericano estaría considerando el plan de desplazar bases y efectivos "más atrás, más al oeste", para alejar sus aviones de las respuestas iranís, dado el grado de afectación de sus bases en Golfo y la carestía en recursos (misiles antiaéreos, sobre todo) para defenderlas.

Con este pretexto recobra vida la ICI. Sus siglas estaban sepultadas por otras urgencias de la OTAN, pero la Iniciativa de Cooperación de Estambul (que es lo que significan en inglés) acoge intereses de los países del Golfo que ahora muestran su valor estratégico. En la OTAN, sus ejecutivos lo llaman "diálogo de seguridad" y también "seguridad cooperativa", y en él resulta clave el papel de un español, el diplomático Javier Colomina, representante del secretario general de la Alianza para el flanco sur.

Obviamente, influye el hecho de que Turquía, país impulsor del nacimiento de la ICI en 2004, es ahora el anfitrión de la cumbre. Pero "es una señal clara de que el sur pesa más ahora en la OTAN", explica un general español en activo, redactor de informes preliminares para la cumbre.

Alude este militar español a un reciente artículo publicado por el Atlantic Council, que defiende la oportunidad de Ankara para "profundizar en el compromiso con el vecindario sur" y considera a Turquía como el aliado "puente" con el mundo árabe.

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No es sencillo, en cualquier caso. La OTAN puede exportar a la zona lo aprendido en la Operación Centinela Oriental en 2025, cuando los países del este europeo estaban en tensión por las incursiones de drones rusos que los ponían a prueba. Pero la propia Turquía se negaría a ceder la batería Patriot española que protege su ciudad de Adana y su base aérea de Incirlik. Arguye escéptico el general en activo: "Una cosa es exportar modelos de defensa y otra mover a la zona medios concretos de defensa aérea que escasean en Europa".