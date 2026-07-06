Guerra en Ucrania
Al menos once muertos y más de cuarenta heridos en un nuevo gran ataque ruso a Kiev
Varios bloques de viviendas han sufrido desperfectos e incendios, según el alcalde de la capital ucraniana
EFE
Al menos once personas murieron la madrugada de este lunes y otras 46 resultaron heridas en otro gran ataque ruso contra Kiev, según un balance provisional publicado por el Servicio de Emergencias de Ucrania, cuyos efectivos siguen buscando víctimas entre los escombros de algunos de los edificios alcanzados por el bombardeo.
El alcalde, Vitali Klichkó, ha informado de daños materiales en tres distritos de la capital. Según el edil, varios bloques de viviendas han sufrido desperfectos e incendios debido al ataque ruso. Los servicios de rescate han tenido que sacar de los inmuebles afectados a algunos de sus residentes, entre ellos niños. El canal de Telegram de la Fuerza Aérea había informado durante la madrugada de drones y misiles rusos dirigiéndose hacia Kiev, donde se escucharon fuertes explosiones en las primeras horas del lunes.
En la víspera, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, señaló de que Rusia preparaba un nuevo ataque masivo contra Ucrania después de que otro bombardeo de estas características matara a 30 personas en la capital ucraniana el pasado jueves. Zelenski destacó que el ataque que Rusia preparaba y acabó llevando a cabo durante la madrugada del lunes tuviera lugar antes del comienzo de la cumbre anual de la OTAN que se celebrará mañana y pasado en Turquía.
Fuente: El Periódico
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