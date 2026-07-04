INSTALACIONES PETROLERAS
Ucrania anuncia un nuevo ataque contra San Petersburgo y la base naval rusa de Kronstadt
El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, ha confirmado el ataque a las instalaciones de crudo situadas en el distrito de Kirovsky pero hasta ahora no tiene constancia de heridos
Europa Press
Fuerzas ucranianas han lanzado esta pasada noche un ataque con aviones no tripulados contra una terminal de crudo en la metrópolis rusa de San Petersburgo y contra la anexa base naval de Kronstadt, según ha anunciado el presidente Volodimir Zelenski. El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, ha confirmado el ataque a las instalaciones de crudo situadas en el distrito de Kirovsky pero hasta ahora no tiene constancia de heridos.
Rusia no se ha pronunciado todavía sobre el ataque en Kronstadt. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó los ataques contra las instalaciones petroleras y también reivindicó un ataque contra Kronstadt, una base naval cercana a San Petersburgo.
"Ataques exitosos"
"Las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron la infraestructura petrolera portuaria, fuente de ingresos para la guerra de Rusia, y también se registraron ataques exitosos contra Kronstadt, un importante objetivo militar", ha asegurado Zelenski en redes sociales.
En total, las defensas aéreas rusas han derribado 72 drones durante la noche sobre la región de Leningrado, fronteriza con San Petersburgo, según la publicación del gobernador Alexander Drozdenko en Telegram. La región y la ciudad albergan varios puertos del mar Báltico cruciales para las exportaciones de petróleo ruso. No hay informes de víctimas ni daños, ha declarado.
San Petersburgo ya había sufrido un ataque masivo con drones a principios de junio, cuando la ciudad acogía el foro económico anual del presidente Vladimir Putin.
Escasez de combustible
Los intensos ataques de Ucrania contra refinerías de petróleo e infraestructura energética rusas en los últimos meses han provocado una escasez generalizada de combustible. En los últimos días, cerca del 90% de las regiones rusas han sufrido problemas de suministro de gasolina.
Rusia ha terminado interceptando un total de 389 drones durante la noche en varias regiones, según informó el Ministerio de Defensa sobre unos ataques concebidos como respuesta al enorme bombardeo ruso desencadenado esta semana sobre Kiev, que dejó al menos 30 muertos y casi 100 heridos.
Fuente: El Periódico
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