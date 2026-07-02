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Terremoto en Venezuela, en directo | Se eleva a 2.295 los fallecidos y a 11.267 los heridos por el doble terremoto de Venezuela

Por el momento, 27 españoles han fallecido en la tragedia y 137 continúan desaparecidos

La UME continúa las labores de rescate tras el doble terremoto en Venezuela

La UME continúa las labores de rescate tras el doble terremoto en Venezuela

Lucía Feijoo Viera

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O. González / J. L. Escudero

Al menos 1.943 personas han muerto en Venezuela por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Fuente: El Periódico

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