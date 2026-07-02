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Terremoto en Venezuela, en directo | Se eleva a 2.295 los fallecidos y a 11.267 los heridos por el doble terremoto de Venezuela
Por el momento, 27 españoles han fallecido en la tragedia y 137 continúan desaparecidos
O. González / J. L. Escudero
Al menos 1.943 personas han muerto en Venezuela por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.
Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.
Fuente: El Periódico
Hoy llega a Madrid un vuelo desde Venezuela con 96 españoles, con lo que asciende a 312 los evacuados tras el terremoto
Un vuelo de Iberia procedente de Venezuela aterrizará hoy en Madrid con 96 españoles, 24 venezolanos y otros ciudadanos europeos, según informan fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, se trata de 3 nacionales de Francia, uno de Países Bajos, 3 de Irlanda, 3 de Portugal y uno de Rumanía.
Con el vuelo de hoy, han sido evacuadas a España un total de 312 personas de las cuales 244 son españolas y 68 de otras doce nacionalidades.
Hoy también se ha actualizado la cifra de españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha situado en 27, uno más que en la última actualización de cifras. Asimismo, el dato de compatriotas desaparecidos se reduce de 150 a 137, pero se mantiene en 11 los que se encuentran bajo los escombros.
Exteriores eleva a 27 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela y la cifra de desaparecidos baja a 137
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha elevado a 27, uno más que en la última actualización de cifras, los españoles fallecidos por los terremotos en Venezuela. Asimismo, el dato de compatriotas desaparecidos se reduce de 150 a 137, pero se mantiene en 11 los que se encuentran bajo los escombros.
Fuentes del departamento liderado por José Manuel Albares han insistido en que Exteriores mantienen abiertas "todas las líneas de emergencia consular", que se pueden consultar en la redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, y "se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen".
Las autoridades de Venezuela han elevado a cerca de 2.300 los muertos y más de 11.000 los heridos por los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Richter registrados hace una semana en el centro de la costa venezolana.
Una semana del doble terremoto
Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela el miércoles 24 de junio han dejado daños cuantiosos en viviendas, activos económicos, comercios y otro tipo de construcciones, así como en pérdidas humanas que aún se siguen contabilizando a medida que avanzan los trabajos de rescate y remoción de escombros.
El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, indicó el miércoles que han fallecido al menos 2.295 personas y que 11.267 resultaron heridas.
El funcionario indicó que 6.461 personas han sido rescatadas por más de 4.000 brigadistas. Por su parte, el equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (Undac) dijo a EFE que el despliegue de 3.000 rescatistas internacionales ha permitido salvar con vida a doce personas que quedaron atrapadas bajo los escombros.
Voluntarias españolas llegan a Venezuela para montar un hospital por los terremotos
Entre aplausos de agradecimiento, medio centenar de voluntarias españolas llegaron este miércoles a Venezuela para montar un hospital de emergencias y atender a los afectados por los devastadores terremotos de hace una semana, que dejaron al menos 2.295 muertos y 11.267 heridos. Se trata de un grupo de 44 voluntarios -sobre todo mujeres- del grupo START (Equipo Técnico de Ayuda y Respuesta de Emergencia) coordinado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid), que llegó hoy al aeropuerto de Carabobo, donde se cruzaron a un grupo de bomberos de Málaga (sur de España) que se marchaban después de varios días rescatando a personas de los escombros. Son, principalmente, sanitarios de hospitales de toda España, sobre todo médicas y enfermeras, aunque también hay bomberos y logistas.
Venezuela, ante la titánica tarea de la reconstrucción una semana después del terremoto sin esperanzas ya de hallar a más supervivientes
Una semana después del doble terremoto, Venezuela todavía busca, trata de encontrar supervivientes, entre los escombros, los que quedan; las familias intentan saber dónde está un ser querido, qué morgue guarda su cuerpo, y, sobre todo, se buscan palabras que ayuden a atravesar el desastre que se vislumbra después del desastre tectónico. Una semana atrás, hablar sobre la "reconstrucción" del país después de años de "derrumbe" se circunscribía a cuestiones de la jerga política: ha entrado la dimensión humana y material. ¿Cómo se reconstruye lo perdido? El último parte del Gobierno informa que murieron 2.295 personas y 11.267 heridos. El ritmo de la actualización no se relaciona con las deducciones extragubernamentales. Las 10.000 bolsas mortuorias que acordaron adquirir el Estado y la ONU instalan en medio del rancio olor de los cuerpos descompuestos que solo los perros pueden tolerar, otra cifra promedio, cercana a los miles de personas que permanecen desaparecidas desde que el 24 de junio marcó en el reloj las 6.04. El Gobierno prefiere destacar que han sido rescatados 6.460 hombres, mujeres y niños.
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Se eleva a 2.295 los fallecidos por el doble terremoto de hace una semana en Venezuela
El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en Venezuela hace una semana se elevó a 2.295, mientras que la cantidad de heridos subió a 11.267, informó este miércoles el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
Venezuela habilita una página web para recibir donaciones internacionales tras terremotos
El Gobierno de Venezuela habilitó este miércoles una página web para recibir donaciones internacionales tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 de hace una semana que devastaron a casi toda una ciudad y que ha afectado a otros seis estados del norte del país caribeño, dejando de al menos 1.943 muertos, 10.571 heridos y un número impreciso de desaparecidos. "¡Venezuela no está sola! tú puedes sumarte a esta iniciativa de solidaridad y acompañar estos momentos de dificultad", dijo el canciller venezolano, Yván Gil, en un mensaje escrito en inglés en Telegram al compartir el link del portal web. El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) explicó que esta página web, en la que figuran datos bancarios de una cuenta de la CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-, servirá para recibir donaciones monetarias y de insumos. Los donativos serán procesados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Delcy Rodríguez declara luto nacional por siete días en Venezuela tras doble terremoto
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró duelo nacional por siete días a partir de este miércoles a las 18:00 hora local (22:00 GMT), cuando se cumple una semana del doble terremoto que afectó la zona norte del país suramericano y que ha dejado un saldo de casi 2.000 fallecidos
Argentina confía en que el diálogo con Venezuela ante el seísmo abra paso a un "mejor entendimiento"
El canciller argentino, Pablo Quirno, expresó este miércoles que confía en que las conversaciones con autoridades venezolanas tras los terremotos del pasado 24 de junio abra "un espacio de diálogo" hacia un mejor entendimiento entre ambos países, que no tienen relaciones diplomáticas desde mediados de 2024. Durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, Quirno resaltó que el contacto de la semana pasada con las autoridades venezolanas tuvo por objetivo coordinar el envío de ayuda humanitaria y comprender cuáles eran las necesidades más urgentes tras los terremotos, que han dejado hasta ahora al menos 1.943 fallecidos y más de 10.500 heridos. "Pedimos también enviar un equipo consular porque tenemos ciudadanos argentinos que están sufriendo las consecuencias de esta tragedia y teníamos que estar cerca de ellos. Como ustedes saben, no tenemos hoy una representación consular fija en Venezuela y Venezuela ha accedido a que tengamos ese equipo consular allí", añadió el canciller.
Oposición de Venezuela reitera "graves debilidades" del Estado para responder a emergencia
La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), reiteró este miércoles las "graves debilidades" del Estado para responder al doble terremoto que ocurrió hace una semana y que ha dejado cerca de dos mil muertos y 10.571 heridos, según cifras del Gobierno, que no ha actualizado el número de desaparecidos.
"Esta tragedia también ha dejado en evidencia las graves debilidades del Estado para responder a una emergencia de esta magnitud, consecuencia de años de deterioro institucional que hoy pagamos los venezolanos", manifestó la PUD en su cuenta de X.
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