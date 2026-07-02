Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán se prepara para celebrar su mayor funeral de Estado para despedir a Alí Jameneí

El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, reivindicó este jueves el control de su país sobre el estrecho de Ormuz y rechazó el diálogo de seguridad regional celebrado la víspera en Baréin y liderado por Estados Unidos, donde 12 países debatieron sobre el tránsito de esta estratégica vía. "El estrecho de Ormuz está bajo el mando de Irán, no del Centcom (Comando Central de Estados Unidos)", sostuvo el diplomático en X, argumentando que "la seguridad de la región se garantizará" con "el fin de las intervenciones y la retirada de Estados Unidos de la zona, el respeto a la soberanía de los países y la aceptación de las nuevas realidades geopolíticas".

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Qatar confirma avances en conversaciones de Doha entre EE.UU. e Irán Mediadores de Qatar y Pakistán se reunieron por separado este miércoles en Doha con delegaciones de Estados Unidos e Irán, dentro de las conversaciones técnicas indirectas sobre la implementación del Memorando de Entendimiento firmado entre ambos países tras el conflicto iniciado a finales de febrero. El portavoz de la Cancillería de Qatar, Majed Al Ansari, declaró en X que se registraron avances positivos "en temas relacionados con el Memorando de Entendimiento de Islamabad", con base en lo tratado en la Cumbre de Lake Lucerne, en Suiza. También, añadió que las partes acordaron continuar las conversaciones, con una próxima reunión que se fijará "en el momento más pronto posible" tras concluir los funerales del ayatolá Alí Jamenei, expresidente supremo de Irán. Las delegaciones no se reunieron entre sí de manera directa, ya que los mediadores transmiten los mensajes entre ambas partes.

Ejecutado un hombre en Gaza que supuestamente colaboraba con Israel El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha anunciado este miércoles la ejecución de hombre por supuestamente colaborar con las autoridades de Israel, incluyendo el ataque mortal contra el que fuera líder del brazo militar del grupo palestino Izz al Din Haddad, en mayo. Las fuerzas de seguridad vinculadas a Hamás han ejecutado a un hombre que responde a las iniciales M.M. y que describen como "colaborador" con Israel, según han señalado en una nota difundida a través del diario 'Filastin'. Así, han justificado su ejecución por "su responsabilidad en el asesinato del jefe de las Brigadas Ezzeldín al Qassam Izz al Din Haddad y su participación en otros asesinatos y masacres en la Franja de Gaza".

Israel anuncia la muerte de un supuesto miembro de Hamás en un ataque contra el sur de Gaza El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la muerte de un comandante del brazo militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en un ataque perpetrado en la víspera contra el sur de la Franja de Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Servicio de Inteligencia Nacional (Shin Bet) han señalado en un comunicado conjunto que el hombre, identificado como Adel Yihad Muhamad Atsfur, era "comandante de pelotón del ala militar de la organización terrorista Hamás", en alusión a las Brigadas Ezzeldín al Qassam.

Irán anuncia que se creará una vía de comunicación para violaciones del acuerdo con EEUU El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Garibabadi, anunció este miércoles la creación de una vía de comunicación para tratar las violaciones del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán durante las conversaciones indirectas con Estados Unidos en Doha. Garibabadi, quien encabezó una delegación en Doha para dar seguimiento a la implementación del memorando de entendimiento, anunció "la finalización de las conversaciones en Catar" tras una reunión trilateral entre Irán, y los mediadores Catar y Pakistán, según informó la agencia oficial iraní IRNA.

El Ejército de Israel lanza dos ataques en minutos contra una localidad en el sur de Líbano El Ejército de Israel ha lanzado este miércoles dos ataques en menos de media hora contra la localidad de Nabatiyé al Fauqa, en el sur de Líbano, sin que hasta el momento se hayan confirmado víctimas y pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril y el acuerdo marco alcanzado la semana pasada para sentar las bases de una paz duradera entre los dos países. Según las informaciones de la agencia de noticias libanesa NNA, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han llevado a cabo en pocos minutos dos ataques con drones en este municipio de la homónima gobernación.

EEUU y 12 países árabes reafirman su compromiso con la seguridad del estrecho de Ormuz El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) encabezó este miércoles una reunión en Baréin con altos mandos militares de 12 países árabes sobre la seguridad en la región de Oriente Medio y donde reafirmaron su compromiso con la libre circulación por el estrecho de Ormuz. En un comunicado, Centcom señaló que "lideró un diálogo regional sobre seguridad, organizado por las Fuerzas de Defensa bareiní", con la participación de el almirante Brad Cooper, y altos mandos militares de Baréin, Egipto, Jordania, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), el Yemen, el Líbano y Siria.

El Parlamento israelí avanza en la limitación del uso de altavoces en las mezquitas El Parlamento israelí, la Knesset, ha aprobado este miércoles en primera lectura un proyecto de ley impulsado por el partido ultraderechista del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, que endurece las restricciones para emplear altavoces en las mezquitas, lo que sus detractores consideran un intento de discriminar a la minoría musulmana del país. La cámara ha aprobado con 50 votos frente y 36 en contra una iniciativa presentada por el diputado Zvika Fogel, de la formación ultraderechista Otzma Yehudit (Poder Judío), que exigiría a las mezquitas obtener permisos para utilizar altavoces, además de autorizar a la Policía a entrar en estos templos para detener eventuales infracciones e imponer multas administrativas en caso de incumplimiento que oscilan entre los 10.000 y los 50.000 séqueles (2.900 a 4.400 euros).

Dos muertos en un bombardeo israelí en la ciudad de Gaza, más de 1.050 durante la tregua Dos personas resultaron muertas y un número indeterminado heridas al bombardear este miércoles un dron israelí a un grupo de palestinos en el barrio de Sheij Radwan, en el noroeste de la ciudad de Gaza, informaron los hospitales gazatíes Shifa y Al Saraya, donde fueron trasladados los cadáveres. Según la agencia de noticias palestina Wafa, el bombardeo se produjo en las inmediaciones de la escuela Dar al Arqam, utilizada habitualmente por la población como refugio debido a la destrucción de la mayoría de infraestructuras gazatíes en ataques de Israel. El último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, actualizado hasta ayer (martes), eleva a 1.053 los muertos en ataques israelíes desde que entró en vigor la tregua en octubre de 2025.

El número de muertos en el Líbano roza los 4.300 mientras Israel continúa atacando el sur Al menos 4.297 personas han muerto y otras 12.196 han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva de Israel en el Líbano, el pasado 2 de marzo, mientras continúan las labores para recuperar cadáveres en las zonas afectadas y la violencia no remite pese al acuerdo marco firmado el pasado 26 de junio. En un comunicado, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud libanés actualizó la cifra de fallecimientos pero mantuvo la de heridos, lo que apunta a que los equipos de rescate han podido recuperar cadáveres de entre los escombros de las zonas más castigadas tras una reducción de los bombardeos.