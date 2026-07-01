Los europeos ven en la UE un "oasis de estabilidad" en medio del caos mundial, según el Eurobarómetro

En un mundo marcado por los conflictos y las tensiones geopolíticas, los europeos apuntan a la incertidumbre para describir su estado de ánimo, pero consideran a la Unión Europea un oasis de estabilidad en medio del caos.

Un 58% de los ciudadanos del bloque son pesimistas respecto al futuro del mundo. Y el estado de ánimo de los europeos fluctúa entre la incertidumbre para un 44% y la esperanza para un 43%. Pero una amplísima mayoría, el 73% de los encuestados en el último Eurobarómetro publicado este miércoles, considera a la UE "un lugar estable en un mundo convulso".

La encuesta se realizó entre el 9 de abril y el 4 de mayo, en pleno pico de violencia en Oriente Medio, como consecuencia de la guerra iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán. El sondeo refleja de hecho también el respaldo de los ciudadanos a la defensa del derecho internacional por parte de la UE con un 90% a favor.

"En tiempos de incertidumbre global, los europeos ven cada vez más a la Unión Europea como un faro de estabilidad", ha dicho la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en un comunicado. "En un mundo convulso, esa confianza es el mayor activo de Europa", ha añadido la maltesa, quien ha insistido en la importancia de actuar para responder a las necesidades de los ciudadanos.

La UE como fuente de beneficios

Y es que aunque los ciudadanos consideran la UE "un oasis de estabilidad", solo el 50% de los encuestados tiene una imagen positiva de la organización. Al mismo tiempo, el 74% de los europeos cree que la pertenencia de su país al bloque les beneficia. Mientras que los países del este y los bálticos apuntan a las oportunidades laborales, para España significa crecimiento económico.

Los ciudadanos de Alemania o Francia consideran que el principal beneficio de la UE es la contribución a su seguridad. Mientras que los finlandeses y los suecos destacan la cooperación entre países en el seno del bloque. Los ciudadanos sondeados coinciden en cualquier caso en la necesidad de más unidad entre los gobiernos de los Veintisiete (90%) y de más recursos para la Unión (73%).

Las prioridades de los europeos

En este sentido, los europeos sitúan la inflación y el coste de la vida, la creación de empleo, y la seguridad y la defensa como los principales temas que la Eurocámara debería priorizar, seguidos de la salud pública, la pobreza y el cambio climático. A pesar de que acumulan titulares, asuntos como la migración caen en la escala de prioridades de los europeos con respecto a encuestas anteriores.

Otro tema que aborda el Eurobarómetro es la calidad de vida de los ciudadanos. El 83% de los encuestados está "satisfecho" con su calidad de vida. Lo que más valoran los europeos para determinar esa satisfacción es su salud física y mental (51%), su situación financiera y su capacidad para hacer frente al día a día (49%) y el acceso a una asistencia sanitaria de calidad (46%). Aunque preguntados por qué mejoraría su calidad de vida, los europeos apuntan al bolsillo.

España, con la media europea

La visión de los españoles no se aleja en exceso de la media europea. Los encuestados se muestran ligeramente menos pesimistas sobre el futuro del mundo, pero son más optimistas sobre el futuro de la UE (65% respecto al 59%) y también sobre el futuro del país, con un 59% de personas respondiendo positivamente. De hecho, el sentimiento que predomina entre los españoles es la esperanza y la confianza frente a la incertidumbre.

Los españoles también consideran que el coste de la vida y el empleo deberían ser la principal prioridad de la Eurocámara según un 47% de los encuestados. Pero a diferencia de los europeos, para los ciudadanos de nuestro país el acceso a la sanidad es más importante que la política de seguridad y defensa, que cae al cuarto lugar.

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La satisfacción con su nivel de vida de los españoles es superior a la media comunitaria (89% frente al 83%). Pero para los encuestados españoles, la situación económica y el acceso a una asistencia sanitaria de calidad están ligeramente por encima de la salud física y mental, a la hora de determinar esa satisfacción.