Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán niega reuniones con EEUU en Doha

El exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot lanza su campaña para reemplazar a Netanyahu como primer ministro

El presidente del partido Yashar y también exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Gadi Eisenkot, ha lanzado este martes su campaña a desbancar a Benjamin Netanyahu en el cargo de primer ministro de cara a las próximas elecciones, que tendrán lugar a finales de octubre, presentándose como líder "unificador" y criticando la estrategia de seguridad del mandatario y líder del partido Likud, que también concurrirá a los comicios.

El líder de Yashar --formación situada en el centro del espectro político israelí-- ha dado así el pistoletazo de salida a su carrera hacia la jefatura del Gobierno con un discurso recogido por el diario 'The Times of Israel' en el que ha prometido ser un líder "unificador" arraigado en "la tradición de Israel, su patrimonio y la Torá" y "ser un primer ministro para todos los ciudadanos israelíes".

Bajo el lema "Israel debe ganar", ha calificado las próximas elecciones como "trascendentales para la seguridad, la unidad y el alma de Israel". "El próximo octubre, el gobierno del terrible octubre llegará a su fin", ha declarado, en alusión a la ofensiva del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre de 2023. "Abriremos un capítulo nuevo y mucho mejor en la historia de Israel. Lo escribiremos juntos".