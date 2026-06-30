El Supremo de EEUU mantiene leyes que prohíben a atletas trans competir en equipos femeninos

La mayoría conservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló este martes las leyes estatales que prohíben a atletas transgénero participar en equipos femeninos de competiciones escolares y universitarias, al concluir que estas normas no vulneran la Constitución. Tras el análisis de casos procedentes de Virginia Occidental e Idaho, aunque aproximadamente la mitad de los estados prohíben a las personas trans practicar deportes femeninos en centros escolares, la conclusión es clara. El tribunal ha ratificado que los estados de EEUU pueden prohibir que las deportistas transgénero compitan en equipos de chicas y mujeres de colegios públicos y universidades, en línea con la agenda política ultra defendida por el presidente de EEUU, Donald Trump.

En una decisión 6-3, los magistrados decidieron mantener las leyes de Virginia Occidental y de Idaho al considerar que los estados pueden establecer categorías deportivas diferenciadas por género biológico en el ámbito escolar y que estas restricciones son compatibles con el Título IX, la histórica legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de género en los programas educativos financiados con fondos públicos.

El tribunal sostiene que Virginia Occidental no infringió ese Título IX. El tribunal afirma, asimismo, que Virginia Occidental e Idaho no infringieron la cláusula de igualdad de protección de la Constitución al mantener equipos deportivos femeninos reservados a mujeres biológicas. En concreto, se trata de Lindsay Heckox, alumna universitaria, y Becky Pepper-Jackson, de 15 años. El argumento jurídico del Supremo sostiene que la ley federal estadounidense de 1972, que prohíbe la discriminación por sexo en programas educativos que reciben fondos federales, permite a las escuelas mantener equipos deportivos separados para mujeres y hombres definidos por sexo biológico. Y concluye que, bajo esa interpretación, Virginia Occidental ha actuado de forma permitida al mantener los equipos deportivos femeninos exclusivamente para personas de sexo biológico femenino.

El juez conservador Brett Kavanaugh, autor de la opinión mayoritaria, sostuvo que "las diferencias físicas entre hombres y mujeres como fuerza, velocidad y resistencia" justifican la existencia de equipos separados por género biológico. "Todo varón biológico que logra entrar en el equipo ocupa una plaza que correspondería a una atleta", insistió. La decisión tendrá repercusión en todo Estados Unidos, ya que afecta a la participación de atletas trans en competiciones escolares y universitarias y respalda normas similares aprobadas en otros 25 estados. El caso se enmarca en la ofensiva impulsada por la Administración del presidente, Donald Trump, contra los derechos de las personas transgénero.

Tras regresar al poder en enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que establece el reconocimiento de únicamente dos géneros, masculino y femenino, y dispone que los documentos oficiales reflejen el género asignado al nacer, una medida que fue recurrida por organizaciones de defensa de los derechos LGTBI.

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Ayer lunes, el tribunal otorgó a Trump una importante victoria al confirmar la validez de sus destituciones a voluntad de los directores de agencias federales independientes, con la excepción de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, quien conservará su cargo mientras se opone al intento del presidente de destituirla por acusaciones de fraude hipotecario.

Fuente: El Periódico