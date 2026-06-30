Irán rechaza reunirse con EEUU en Qatar, pese a mandar una delegación al país del Golfo

Irán, a través del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores persa, Esmaeil Baqaeí, ha negado este martes que durante esta semana vayan a celebrarse reuniones tanto técnicas como de alto nivel como Estados Unidos, tal y como anunció la víspera el presidente estadounidense, Donald Trump. La Casa Blanca había confirmado que el jefe negociador de Trump, Steven Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner, estaban de camino a Qatar, donde debía tener lugar una reunión "a petición de Irán". Teherán, sin embargo, la niega de plano. "Mañana nos reuniremos en Doha tan solo con la parte qatarí, para hablar sobre la implementación del preacuerdo [con Estados Unidos], incluyendo la liberación de nuestros activos bancarios congelados en Qatar", ha asegurado Baqaeí ante la prensa.

"Por ello quiero enfatizar que no tenemos planeado ningún encuentro de ningún tipo con los estadounidenses, ni mañana ni en los próximos días", ha continuado el portavoz de Exteriores iraní, que también ha sido nombrado portavoz del equipo negociador persa.

Lo que sí que se espera que ocurra en Qatar será un intercambio de mensajes indirectos entre Washington y Teherán a través de la mediación tanto de la pequeña monarquía del Golfo como de Pakistán.

Doha e Islamabad consiguieron este lunes una nueva tregua en esta guerra, después de varios días consecutivos de ataques, bombardeos e intercambios de amenazas entre Irán y EEUU a causa de las tensiones en el estrecho de Ormuz.

Permiso a Teherán

La República Islámica, que ha reabierto el paso de cargueros por la vía desde la firma del preacuerdo hace dos semanas, asegura que todo barco que quiera transitar Ormuz debe pedir permiso a Teherán antes de hacerlo. El jueves, dos buques intentaron cruzar sin este permiso, rechazado por todos los países del Golfo además de Washington. Teherán abrió fuego contra las embarcaciones, lo que provocó una respuesta militar estadounidense.

Con todo, aunque pendientes de un hilo, los contactos entre el país persa y la Casa Blanca siguen. "Esta semana tendremos reuniones técnicas, que se centrarán sobre todo en la seguridad regional. Más tarde puede que estas charlas sean elevadas a niveles más altos. Ahora estamos hablando de varias cuestiones: del apartado nuclear, de la vía económica, y de la seguridad y estabilidad regionales", ha declarado este martes el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Majed al Ansari.

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Según el texto del preacuerdo, Irán y EEUU tienen un plazo máximo de 60 días para llegar a un acuerdo definitivo. Ambas partes, eso sí, tienen la posibilidad de posponer la fecha límite de mutuo acuerdo. Si no hay entente, ha amenazado Trump en múltiples ocasiones, entonces "EEUU terminará la tarea por la vía militar".