EEUU ataca la costa iraní de Ormuz e Irán responde contras sus bases en Bahréin y Kuwait

Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) han confirmado que sus fuerzas aéreas han atacado posiciones estratégicas iraníes en respuesta a la "continua agresión" de Teherán "contra el transporte marítimo comercial", la cual ha respondido horas después con ataques dirigidos contra las bases norteamericanas en Bahréin y Kuwait.

"Las fuerzas del CENTCOM lanzaron hoy ataques en respuesta directa a la continua agresión iraní contra el transporte marítimo comercial. Aviones militares estadounidenses atacaron infraestructura de vigilancia militar iraní, sistemas de comunicación, emplazamientos de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y sistemas de lanzamiento de minas", declaró el mando central este sábado en un comunicado en sus redes sociales.

Las fuerzas militares de Estados Unidos han advertido que estas acciones son una respuesta directa a los ataques perpetrados por Irán contra un buque comercial con bandera de Singapur, que cruzaba el estrecho de Ormuz el pasado jueves, y contra un navío panameño en esa misma vía la pasada noche. "Irán tuvo la oportunidad de respetar el acuerdo de alto el fuego, pero optó por no hacerlo cuando sus fuerzas lanzaron un dron de ataque unidireccional", reza el comunicado.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán ha respondido durante las 02.00 y 03.00 hora local (00.30 y 01.30 hora peninsular)del domingo con ataques de misiles y drones contra las bases estadounidenses en Kuwait y Bahréin, destruyendo ocho instalaciones.

"Durante una operación conjunta con misiles y drones llevada a cabo entre las 2 y las 3 de la madrugada de hoy, domingo 7 de Tir, han destruido ocho instalaciones clave del ejército estadounidense, asesino de niños, en la base de Ali Al-Salem, en Kuwait, y en la Quinta Flota, en el puerto de Salman, en Baréin, y han respondido de forma contundente a las recientes agresiones de Estados Unidos", ha matizado el brazo armado.

La Guardia Revolucionaria ha insistido en que "actuará con mayor firmeza que antes" y que "cualquier posible agresión recibirá una respuesta contundente". Según han informado medios iraníes, varios proyectiles han impactado en la noche del sábado al domingo en la región de Sirik y en la región de Qeshm, en la parte iraní del estrecho de Ormuz. En concreto se han escuchado varias explosiones en la localidad de Taherui, según recoge la televisión pública iraní IRIB. Este medio asegura citando "una fuente militar informada" de que las explosiones se deben al impacto de varios proyectiles contra una torre de comunicaciones.

IRIB da cuenta también de varios impactos en Masan, en la región de Qeshm, una isla situada en la costa iraní, muy cerca del estratégico puerto de Bandar Abbas. Por su parte, el portal estadounidense Axios ha informado citando fuentes norteamericanas de que este ataque es en represalia por el impacto de un proyectil contra un petrolero en la mañana del sábado.

Impacto contra un petrolero

Este sábado el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), dependiente del Ministerio de Defensa británico, informó del impacto de un proyectil contra un petrolero en la zona del estrecho de Ormuz. El armador del buque, que no ha sido identificado, informó a las 08.00 horas de este sábado de este incidente, en el que "un proyectil no identificado" causó "daños en el puente". "Toda la tripulación está a salvo. No se ha informado de ningún daño medioambiental hasta el momento", indicaron las autoridades británicas.

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El organismo ha recomendado a los buques que transiten con "cautela" por la zona y les ha emplazado a "informar de cualquier actividad sospechosa". Además, ha elevado el nivel de amenaza a "sustancial" y ha advertido de la presencia de buques de guerra que trabajan en el desminado del estrecho.