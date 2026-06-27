El bombero de Murcia Paco Cobo y su perro Ron vuelan a Venezuela como voluntarios "con muchas ganas de ayudar" tras los devastadores terremotos

Paco Cobo, bombero de Murcia desde hace siete años, atiende por teléfono a La Opinión mientras está «metiendo cosas» para su inminente vuelo a Venezuela, país devastado tras los terremotos que han dejado un reguero de víctimas y de desaparecidos sepultados bajo los escombros. No viaja solo: lo hace con su perro, Ron, un labrador que cumple 3 años en el presente mes de julio y que afronta su primera misión internacional.

Aunque primero la idea era volar el viernes, finalmente la partida se aplazó al sábado. Cobo va al país caribeño como voluntario de la oenegé IAE Rescue, que nació en 1999 con la vocación de «formar equipos preparados para actuar allí donde más se necesita», según se lee en su página web.

«Formé a mi perro de rescate pensando en la Unidad Canina del parque», precisa el murciano, que vuela desde Valencia a Caracas junto a un «equipo de rescatistas y más perros». En concreto, una decena de humanos y tres profesionales de cuatro patas. Al otro lado del charco van «con muchas ganas de trabajar, de ayudar y de aportar en todo, que esperemos que sea mucho», hace hincapié.

Aún no saben cuánto tiempo permanecerán en Venezuela, aunque cargan con «materiales para estar siete u ocho días ahí», en la que será la primera gran catástrofe en la que participe Ron. Un animal que «es tranquilo en casa; pero, cuando se pone a trabajar, es un perro muy seguro y trabaja muy bien».

En el caso de Murcia, como un miembro más del Cuerpo de Bomberos, Ron aún no ha mostrado sus artes, dado que «hemos tenido mucha suerte» y no ha acontecido una circunstancia que lo haya requerido. Sin embargo, como voluntario de la oenegé ha demostrado su buen hacer en tareas de búsqueda de personas extraviadas en el medio rural, en tierras valencianas. Su olfato fue clave a la hora de rubricar un final feliz.

Dos equipos de rescate de la Región

No es el único bombero de Murcia que pone rumbo a Caracas. "El cabo Pastor, de la Unidad Canina de los Bomberos, viajará a Venezuela junto a su pastor belga malinois y liderará la expedición de la Región de Murcia que colaborará en las labores de ayuda tras el terremoto sufrido", indicaron desde el Consistorio capitalino en sus redes.

Y es que, tal y como apuntó el presidente de la Región, Fernando López Miras, "dos equipos de rescate de la Región de Murcia parten con el contingente español hacia Venezuela". "El operativo está integrado por guías caninos y arquitectos que colaborarán en la búsqueda de supervivientes tras los terremoto", detalló, para añadir que, con ellos, va "el abrazo y la solidaridad de toda nuestra tierra".