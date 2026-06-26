Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski anuncia una "operación de influencia" de 40 días para "obligar" a Rusia a la paz

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este jueves una "operación de influencia" de 40 días del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) para presionar a Moscú para poner fin a la guerra.

Zelenski anunció en sus redes sociales que se había reunido con el jefe del SBU, el mayor general Yevheni Jmara, que le informó sobre los ataques de medio y largo alcance contra objetivos en la retaguardia rusa y sobre las actividades en el frente.

"He aprobado una operación de influencia de 40 días por parte del Servicio contra el Estado agresor con el objetivo de obligarlo a poner fin a la guerra", reveló, sin dar más detalles sobre la naturaleza de la operación.