Tragedia
Tres españoles muertos y 99 no localizados tras el terremoto de Venezuela
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EFE
Madrid
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado este viernes de que el último balance de los terremotos que han sacudido Venezuela incluye a tres ciudadanos españoles fallecidos y eleva a 99 la cifra de españoles no localizados.
Fuente: El Periódico
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