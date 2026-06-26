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Tres españoles muertos y 99 no localizados tras el terremoto de Venezuela

Caos y desolación en La Guaira, una ciudad destrozada por los derrumbes en Venezuela.

Caos y desolación en La Guaira, una ciudad destrozada por los derrumbes en Venezuela. / EFE

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EFE

Madrid

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado este viernes de que el último balance de los terremotos que han sacudido Venezuela incluye a tres ciudadanos españoles fallecidos y eleva a 99 la cifra de españoles no localizados.

Fuente: El Periódico

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