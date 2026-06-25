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América Latina

Un terremoto de magnitud 7,1 sacude el centro de Venezuela

Integrantes de la Policía Nacional Bolivariana, en una imagen de archivo.

Integrantes de la Policía Nacional Bolivariana, en una imagen de archivo. / MIGUEL GUTIERREZ / EFE

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EFE

Washington

Un terremoto de magnitud 7,1 registrado en el noroeste de Montalbán, en el centro de Venezuela, se sintió este jueves en gran parte del país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

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