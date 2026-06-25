Un terremoto de magnitud 7,2 sacude el norte de Japón, que descarta emitir una alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7,2 en la escala abierta de Richter ha sacudido a primera hora de este jueves el norte de Japón, según ha indicado la Agencia Meteorológica de Japón, que ha descartado sin embargo emitir una alerta de tsunami. El temblor ha dejado al menos cinco heridos sin que por ahora haya informaciones sobre daños materiales. Cuatro personas sufrieron heridas durante la evacuación y por objetos derribados por el sismo en la ciudad de Hashikami y una quinta persona de avanzada edad sufrió una caída en su domicilio y se fracturó el brazo derecho en la ciudad de Kamaishi.

El organismo ha apuntado que el epicentro ha estado ubicado frente a las costas de la prefectura de Iwate, con el hipocentro a unos 44 kilómetros de profundidad. Asimismo, ha afirmado que la localidad más impactada es Hashikami, en la prefectura de Aomori, donde el terremoto se ha sentido con mayor intensidad, al tiempo que ha reseñado que desde entonces se han sentido otras tres réplicas en esta misma zona.

"En las zonas afectadas por fuertes temblores, el riesgo de derrumbes de viviendas y deslizamientos de tierra es elevado", ha alertado, motivo por el que ha pedido a la población "prestar mucha atención a la actividad sísmica y a las condiciones de lluvia previstas". "Tome precauciones para garantizar su seguridad evitando las zonas peligrosas a menos que sea absolutamente necesario", ha subrayado.

Por otra parte, ha reseñado que el seísmo "no cumple con los criterios para emitir una alerta sobre un posible terremoto posterior frente a las costas de Hokkaido y Sanriku", si bien ha reiterado que "en las zonas de estas prefecturas que sufrieron fuertes temblores, es probable que el suelo se haya debilitado y, por lo tanto, se considera que el riesgo de deslizamientos de tierra debido a las lluvias es mayor de lo habitual".

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha afirmado que ha dado orden ya para "evaluar con rapidez la magnitud de los daños" y "colaborar estrechamente" con las autoridades locales para labores de rescate y asistencia a las víctimas. Asimismo, ha recalcado que el Gobierno ha abierto "una oficina de gestión de crisis" y ha convocado a "un equipo de respuesta de emergencia" para abordar la situación.

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"Siguiendo mis instrucciones, están trabajando diligentemente para evaluar los daños, llevar a cabo las labores de rescate y asistencia, y proporcionar información oportuna y precisa al público", ha asegurado a través de un mensaje publicado en redes sociales. "Para quienes se encuentren en zonas afectadas por fuertes temblores, les pedimos que permanezcan alerta ante la posibilidad de sismos similares", ha apostillado.