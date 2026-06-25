Oriente Próximo
La OMI pausa la evacuación de buques en el estrecho de Ormuz tras el ataque a un carguero
El organismo de la ONU revisará las garantías de seguridad después de que un buque fuera alcanzado por un proyectil; The Wall Street Journal atribuye el ataque a Irán citando a funcionarios estadounidenses
EFE
La Organización Marítima Internacional (OMI) anunció este jueves una pausa temporal en su plan de evacuación de barcos del estrecho de Ormuz, que se había puesto en marcha esta misma semana, después de que hoy fuese atacado un carguero mientras cruzaba el paso.
El secretario general del organismo marítimo de las Naciones Unidas, el panameño Arsenio Domínguez, explicó en un comunicado que había tomado la decisión de pausar la implantación de este plan "con el fin de volver a confirmar que siguen existiendo las garantías de seguridad necesarias" para los buques que figuran en la lista de evacuación y el resto que todavía se encuentra en la región.
Irán cometió el ataque contra un carguero en el estrecho de Ormuz, según el Wall Srteet Journal
Irán fue el autor de un ataque este jueves contra un carguero con bandera de Singapur en el estrecho de Ormuz sin dejar víctimas, informó The Wall Street Journal, después de que la República Islámica acordara con EEUU la reapertura de la estratégica vía como parte de las negociaciones de paz.
La atribución del ataque a Teherán por el medio estadounidense, que cita a dos altos funcionarios del Gobierno de Washington, tiene lugar después de que la Agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) anunciara que un buque fue alcanzado por un "proyectil desconocido" en ese paso marítimo, junto a las costas de Omán.
Fuente: El Periódico
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