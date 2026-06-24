Elecciones
El izquierdista Iván Cepeda acepta la derrota y reconoce el triunfo de De la Espriella en Colombia
El aspirante del Pacto Histórico reconoce la victoria de Abelardo de la Espriella tras una ajustada segunda vuelta y llama a la convivencia, la paz y el diálogo entre los colombianos
EFE
El candidato de izquierda Iván Cepeda reconoció este miércoles la derrota en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Colombia y aceptó el triunfo del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 12,9 millones de votos (49,78 %) y le ganó por menos de un punto porcentual de diferencia.
"Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República", manifestó Cepeda en una declaración pública.
El dirigente de izquierda aseguró que toma esa decisión "como un acto de responsabilidad democrática" y afirmó que busca contribuir "a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos".
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