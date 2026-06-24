El Kremlin señala Kremlin que la situación es cada vez peor para Kiev

La situación en el frente de batalla es cada vez peor para Ucrania y pronto se tornará irreversible, declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al señalar que por esto Kiev se concentra en atacar cada vez más la retaguardia rusa.

"La situación en el frente es tal que empeora cada día más para el régimen de Kiev. La dinámica es evidente: nuestros militares avanzan a todo lo largo del frente. Y en determinado momento arrancarán procesos irreversibles para el régimen de Kiev", afirmó en declaraciones a la agencia rusa TASS.