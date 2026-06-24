Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Joyas declaradasDebate estado RegiónTrama de las prótesisViviendas a la venta en MurciaJefe servicio MolinaReal Murcia
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, asegura que su país está dispuesto a reanudar "en cualquier momento" las negociaciones con Ucrania

Militares ucranianos en la región de Zaporiyia.

Militares ucranianos en la región de Zaporiyia. / Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT HANDOUT / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Antonio Gambín: de guardia civil y policía local de Murcia a cumplir su sueño de ‘altos vuelos’ como piloto de avión
  2. La joven violada por dos hombres en el descampado de Águilas: 'Uno me sujetó y el otro llegó por detrás, me quedé paralizada
  3. Dónde celebrar la Noche de San Juan en la Región de Murcia: hogueras, conciertos y rituales junto al mar
  4. Denuncian que un jefe de servicio del Ayuntamiento de Molina gastó casi 16.000 euros de dinero público en desodorantes, alcohol y comida precocinada
  5. Momentos de tensión en Alcantarilla por un incendio junto al colegio Samaniego y varias viviendas
  6. Asaltan y lesionan al periodista taurino Mariano Molina para robarle una cadena de oro en el centro de Murcia
  7. El 1 de julio cortarán el agua a más de cien vecinos de Villas Caravaning en Cartagena
  8. Esto cuesta tu paso por un hospital de la Región: un día de ingreso equivale a una noche en el Hyatt de La Manga

Descubren el "prototipo" de Stonehenge: una estructura de 5.000 años que ya seguía el recorrido del Sol

Descubren el "prototipo" de Stonehenge: una estructura de 5.000 años que ya seguía el recorrido del Sol

Isla Plana y La Azohía celebran una ruta de la tapa: fecha, precios y restaurantes que participan

Isla Plana y La Azohía celebran una ruta de la tapa: fecha, precios y restaurantes que participan

Pedir un crédito para las vacaciones puede salirte caro: puedes acabar pagando hasta un 72% más

Pedir un crédito para las vacaciones puede salirte caro: puedes acabar pagando hasta un 72% más

La noche de San Juan en Cartagena se salda con cuatro vehículos en llamas, diez contenedores quemados, nueve focos de incendio en matorral y 30 sanciones

La noche de San Juan en Cartagena se salda con cuatro vehículos en llamas, diez contenedores quemados, nueve focos de incendio en matorral y 30 sanciones

Ninja, Create, Philips, Samsung y más: las 20 ofertas que están volando en el Amazon Prime Day

Ninja, Create, Philips, Samsung y más: las 20 ofertas que están volando en el Amazon Prime Day

Temporada 04 Recargada de CoD Black Ops 7 y Warzone: todos los mapas, modos, armas y eventos reunidos

Temporada 04 Recargada de CoD Black Ops 7 y Warzone: todos los mapas, modos, armas y eventos reunidos

La oposición manda a Arroyo y Sánchez del Álamo rendir cuentas por su gestión

La oposición manda a Arroyo y Sánchez del Álamo rendir cuentas por su gestión

La señal que indica que un perro se aburre en casa y que muchos tutores confunden con una travesura

La señal que indica que un perro se aburre en casa y que muchos tutores confunden con una travesura
Tracking Pixel Contents