Francia confirma el primer caso de ébola en el país, un médico que estuvo en la República Democrática del Congo

Por primera vez, se ha identificado un caso de ébola en Francia. La persona infectada es un médico que regresaba de la República Democrática del Congo (RDC), lugar que actualmente se enfrenta a una grave epidemia.

El Ministerio de Sanidad lo confirmó a través de un comunicado emitido este miércoles, donde se informaba de “la identificación del primer caso positivo de la enfermedad del virus del Ébola en territorio nacional”. El paciente fue atendido inmediatamente a su llegada al país, y aislado en un centro especializado. Su traslado al hospital se realizó “bajo estrictas medidas de seguridad” para evitar cualquier riesgo de contagio y propagación del virus.

Las autoridades francesas, además, están llevando a cabo una exhaustiva investigación epidemiológica para identificar a las personas que pudieron haber estado en contacto con el paciente. "La agencia regional de salud se pondrá en contacto con estas personas sin demora, quienes deberán permanecer en aislamiento domiciliario durante 21 días y serán monitoreadas de cerca durante este período", indicó el ministerio a través de un comunicado de prensa.

El caso confirmado por Francia es el primero que traspasa las fronteras europeas en este brote de ébola, generando la inquietud del primer ministro, Sebastien Lecornu, según informó su propio equipo.

Un brote fuera de control en el R.D. Congo

Este nuevo brote de ébola ha dejado en el continente africano 1.048 casos confirmados y 267 muertes, según la última actualización de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha destacado la rapidez con la que se está expandiendo el virus en esta ocasión.

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El virus ha tardado apenas un mes en superar las 250 muertes, menos de la mitad que en la epidemia de 2014-2016, cuando no alcanzó esta cifra hasta los 78 días. Por ello, las autoridades están llevando a cabo investigaciones sobre la virulencia de este patógeno, sin embargo, “las pruebas no alcanzan para explicar por sí solas la rapidez de la expansión”, han alertado.