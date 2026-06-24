Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Joyas declaradasDebate estado RegiónTrama de las prótesisViviendas a la venta en MurciaJefe servicio MolinaReal Murcia
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | El Senado de EEUU vota por primera vez a favor de detener la guerra de Irán

Estados Unidos levanta las sanciones contra el crudo y los petroquímicos iraníes por dos meses

El primer ministro de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif, recibe en Islamabad a Masoud Pezeshkian, presidente de Irán.

El primer ministro de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif, recibe en Islamabad a Masoud Pezeshkian, presidente de Irán. / PPI / Zuma Press / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Próximo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado este domingo que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Teherán, prevista en Suiza para este próximo viernes, 19 de junio.

"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

Noticias relacionadas

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Antonio Gambín: de guardia civil y policía local de Murcia a cumplir su sueño de ‘altos vuelos’ como piloto de avión
  2. La joven violada por dos hombres en el descampado de Águilas: 'Uno me sujetó y el otro llegó por detrás, me quedé paralizada
  3. Dónde celebrar la Noche de San Juan en la Región de Murcia: hogueras, conciertos y rituales junto al mar
  4. Denuncian que un jefe de servicio del Ayuntamiento de Molina gastó casi 16.000 euros de dinero público en desodorantes, alcohol y comida precocinada
  5. Momentos de tensión en Alcantarilla por un incendio junto al colegio Samaniego y varias viviendas
  6. Asaltan y lesionan al periodista taurino Mariano Molina para robarle una cadena de oro en el centro de Murcia
  7. El 1 de julio cortarán el agua a más de cien vecinos de Villas Caravaning en Cartagena
  8. Esto cuesta tu paso por un hospital de la Región: un día de ingreso equivale a una noche en el Hyatt de La Manga

La oposición manda a Arroyo y Sánchez del Álamo rendir cuentas por su gestión

La oposición manda a Arroyo y Sánchez del Álamo rendir cuentas por su gestión

La señal que indica que un perro se aburre en casa y que muchos tutores confunden con una travesura

La señal que indica que un perro se aburre en casa y que muchos tutores confunden con una travesura

DIRECTO | Sánchez comparece en el Congreso cercado por casos de corrupción

Incendios, riñas y desórdenes públicos: la noche de San Juan se salda con 351 incidencias en la Región

Incendios, riñas y desórdenes públicos: la noche de San Juan se salda con 351 incidencias en la Región

Dispositivo de seguridad en Cartagena durante la Noche de San Juan

Dispositivo de seguridad en Cartagena durante la Noche de San Juan

Keiko Fujimori afianza su ventaja sobre Roberto Sánchez para ser la próxima presidenta de Perú

Keiko Fujimori afianza su ventaja sobre Roberto Sánchez para ser la próxima presidenta de Perú

Petro sugiere anular las elecciones en Colombia que ganó de la Espirella por "injerencia" de Trump

Petro sugiere anular las elecciones en Colombia que ganó de la Espirella por "injerencia" de Trump
Tracking Pixel Contents