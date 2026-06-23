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Guerra en Oriente Próximo

Trump asegura "al 100%" que Irán ha aceptado someterse a inspecciones nucleares, aunque Teherán lo niega

Según el mandatario estadounidense, las visitas se producirán "en el momento oportuno", pero precisó que no hay "prisa"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / EP

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EFE

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en que Irán ha aceptado la presencia de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en sus centrales nucleares y señaló que cree que Teherán "se equivoca" por negar públicamente que lo haya hecho.

"Están equivocados, están equivocados, saben que están equivocados", declaró el republicano a la prensa durante una visita a Pensilvania. Trump aseguró, además, que está confirmado "al 100%" que Irán aceptará la presencia de los inspectores y advirtió de que, de no ser así, las negociaciones se romperían "ahora mismo". Según el mandatario, la visita de los inspectores se producirá "en el momento oportuno", aunque precisó que no hay "prisa".

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, declaró este lunes que "no ha habido ninguna reunión con el director general del OIEA, Rafael Grossi, ni existe ningún plan para que el organismo realice inspecciones en las instalaciones nucleares iraníes dañadas". Bagaei dio estas declaraciones un día después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien participó en las negociaciones del fin de semana en Suiza, afirmase que la República Islámica accedió a nuevas inspecciones.

Noticias relacionadas y más

Estados Unidos e Irán firmaron la semana pasada un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades y desbloquear el estrecho de Ormuz, y se dieron un plazo de 60 días para negociar un acuerdo de paz definitivo que incluya la cuestión nuclear iraní.

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