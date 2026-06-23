Opacidad del sector tecnológico
La ONU exige transparencia a las empresas de IA para que revelen el impacto climático de sus centros de datos
"Para 2030, podrían consumir más energía que todos los países excepto cinco, y suficiente agua como para satisfacer las necesidades básicas de los 1.300 millones de habitantes del África subsahariana durante todo un año", advierte el secretario general de Naciones Unidas
Las Naciones Unidas exigen transparencia a las grandes empresas de inteligencia artificial para que divulguen públicamente el impacto que sus centros de datos tienen en el medio ambiente.
"Para 2030, podrían consumir más energía que todos los países excepto cinco, y suficiente agua como para satisfacer las necesidades básicas de los 1.300 millones de habitantes del África subsahariana durante todo un año", ha advertido este el secretario general de la ONU, António Guterres, en un discurso pronunciado este martes durante la Semana de Acción Climática de Londres.
Con esta petición, la mayor organización internacional del mundo reclama al sector tecnológico que revierta la opacidad con la que trata de minimizar, maquillar o directamente ocultar los efectos climáticos que tienen sus data centers. Estas colosales infraestructuras industriales habitadas por servidores informáticos que operan sin descanso son la columna vertebral de Internet, pero también el motor que da 'vida' a las aplicaciones de IA generativa.
Si la IA va a ayudar a construir un futuro mejor, debe ser honesta sobre lo que nos cuesta ahora
Guterres ha aprovechado para presentar la Iniciativa de Transparencia Medioambiental en materia de IA de la ONU, que insta a gigantes tecnológicos como Google, Meta, Microsoft y Amazon y a firmas emergentes como OpenAI, Anthropic o xAI, de Elon Musk, a hacer públicos los datos de consumo de energía y de agua de sus centros de datos, así como las emisiones de carbono y el uso del suelo. "Si la IA va a ayudar a construir un futuro mejor, debe ser honesta sobre lo que nos cuesta ahora", ha espetado.
Las palabras del secretario general llegan pocas semanas después que una investigación de la ONU advirtiese que los centros de datos dispararán la contaminación para 2030 hasta alcanzar emisiones de dióxido de carbono de 400 millones de toneladas, similar a la polución de países industrializados como el Reino Unido.
Guterres también ha instado a la industria de la IA a comprometerse a abastecer todos sus centros de datos con energía renovable para 2030. Esa aspiración de la ONU parece altamente improbable, pues compañías como Microsoft se están planteando retrasar o abandonar sus compromisos climáticos voluntarios para priorizar su apuesta por la IA, según Bloomberg. Otras como OpenAI, Oracle, xAI o Meta están recurriendo a turbinas de gas —altamente contaminantes— para esquivar las limitaciones de la red eléctrica y acelerar la construcción de centros de datos.
El secretario general de Naciones Unidas ha llamado a la electrificación de la industria para reducir las emisiones y ha criticado a quienes, como desde Silicon Valley, abogan por seguir quemando combustibles fósiles y degradando así la salud el planeta.
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