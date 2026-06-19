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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski se reúne este jueves con los ministros de Defensa de la OTAN para pedir más apoyo a Ucrania

Reclutas de las Fuerzas Armadas de Ucrania participan en una marcha durante su entrenamiento militar básico.

Reclutas de las Fuerzas Armadas de Ucrania participan en una marcha durante su entrenamiento militar básico. / EFE

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Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

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