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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU pospone por logística el viaje de Vance a Suiza para reunirse con Irán
El presidente estadounidense firmó el acuerdo de entendimiento con Teherán durante su vista a Versalles
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Próximo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado este domingo que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Teherán, prevista en Suiza para este próximo viernes, 19 de junio.
"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Cuatros soldados israelíes muren por un ataque con un dron explosivo de Hizbulá al sur de Líbano
El Ejército israelí informó este viernes de la muerte de cuatro de sus soldados tras un ataque con dron explosivo por parte de la milicia chií Hizbulá al sur de Líbano. "Murieron a causa del impacto de un proyectil contra un tanque en el sur del Líbano", reportaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado. Entre los fallecidos se encuentra el teniente coronel Dor Gedalya, de 32 años, y otros tres soldados más cuyos nombres no se han desvelado. En el reporte tampoco se especifica cuándo fueron abatidos los cuatro miembros de las FDI. Por otra parte, el Ejército israelí indicó que durante la noche del viernes, un oficial de la reserva de las FDI resultó gravemente herido y tres soldados, tanto de la reserva como regulares, sufrieron heridas leves a consecuencia de otro ataque con dron explosivo también al sur de Líbano.
Armadores de buques piden claridad urgente sobre cómo se garantizará el paso por Ormuz
La Asociación Internacional de Armadores Independientes de Buques Tanque (Intertanko) ha pedido claridad urgente sobre las medidas prácticas que permitirán garantizar el tránsito seguro de los buques por el estrecho de Ormuz, tras el acuerdo firmado por Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. Intertanko, con sede en Londres, señala en un comunicado que, si bien el acuerdo que pone fin al conflicto entre EE.UU. e Irán, los armadores necesitan certeza sobre los pasos para dar seguridad a los marineros. Estas medidas, subraya la nota publicada en su página web, deben ser acordadas e implementadas. Intertanko considera que debe ser prioritario eliminar todas las amenazas de minas y, una vez finalizado este proceso, los gobiernos involucrados deben emitir un mensaje claro e inequívoco al sector.
Suiza confirma aplazamiento de reunión entre EEUU, Irán y los mediadores
El Gobierno suizo confirmó este viernes que la reunión prevista entre Estados Unidos, Irán y los dos mediadores en las negociaciones para un cese de las hostilidades, Catar y Pakistán, se ha pospuesto. El encuentro estaba previsto para hoy en la localidad alpina de Bürgenstock, donde ya se había desplegado un importante dispositivo de seguridad en previsión de la llegada de las delegaciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza indicó que, pese a este revés, "los trabajos preparatorios pertinentes en Bürgenstock continúan" y que mantiene toda su disposición a facilitar las conversaciones. Periodistas de varios medios internacionales había llegado para intentar cubrir el evento a pesar de que las autoridades habían indicado que no se preveía acceso para la prensa.
Pakistán afirma que el encuentro previsto en Suiza entre EEUU e Israel ha sido "cancelado"
El vice primer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, ha afirmado que el primer ministro del país y mediador en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, Shehbaz Sharif, no viajará a Suiza como tenía previsto, y que el encuentro entre delegaciones "se ha cancelado" tras la firma telemática por parte de Washington y Teherán de su memorándum de entendimiento el pasado miércoles. "Dado que la firma se completó de forma remota esta mañana tras la firma de los presidentes de Estados Unidos e Irán, seguida de la firma del primer ministro Shehbaz Sharif como mediador, la ceremonia de mañana (viernes) ha sido cancelada", ha afirmado Dar en una declaración transmitida a la cadena paquistaní Dawn en la que ha subrayado que "sí, se ha cancelado". Las conversaciones estaban previstas para este viernes en un complejo turístico en Bürgenstock, Suiza, donde se signaría formalmente el citado memorando entre las delegaciones de Washington y Teherán, acompañadas de los mediadores de Pakistán y Qatar.
Macron no cree que la guerra en Oriente Medio "esté totalmente terminada"
El presidente francés, Emmanuel Macron, ó advirtió este jueves de que no se puede decir que la guerra en Oriente Medio "esté totalmente terminada" y adelantó que su país va a "ayudar técnicamente a reabrir" el estrecho de Ormuz, enclave esencial en la economía mundial.
"En este acuerdo hay muchos puntos de interrogación", reconoció Macron, en una entrevista al canal France 2, un día después de la Cumbre del G7 celebrada en Évian (Francia) y que culminó con la firma del acuerdo entre Irán y Estados Unidos, sellado desde el Palacio Versalles por el presidente de este último país, Donald Trump.
EEUU levanta el bloqueo a todo el tránsito marítimo de Irán en el estrecho de Ormuz
Las Fuerzas Armadas estadounidenses levantaron este jueves el bloqueo a todos los buques comerciales con destino y origen en Irán tras la firma del acuerdo del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra, afirmó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que avisó que mantendrá los "grandes buques" en la zona. "Hoy, las fuerzas estadounidenses levantaron el bloqueo a todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y zonas costeras iraníes, conforme a las instrucciones del presidente", indicó el Centcom, con sede en Florida, en sus redes sociales.
El líder supremo iraní dice que Trump buscó el acuerdo con "desesperación"
El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, buscó la firma del memorando de entendimiento con "desesperación" y que él estaba en contra del acuerdo pero lo aceptó por la insistencia del presidente iraní, Masud Pezeshkian. "Para llegar a esta etapa (la firma del acuerdo), los políticos, movidos por una sincera preocupación y buena voluntad, realizaron grandes esfuerzos; y, por supuesto, fue el presidente estadounidense quien, movido por la desesperación, utilizó todo tipo de argucias para lograrlo", dijo Jameneí en un comunicado publicado en sus redes sociales.
Trump niega que Estados Unidos vaya a pagar 300.000 millones a Irán como parte del acuerdo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este jueves que su país vaya a pagar 300.000 millones de dólares a Irán como parte del acuerdo para poner fin a la guerra y lo tachó de "propaganda demócrata".
"No existe ningún pago de 300.000 millones de dólares a Irán por parte de Estados Unidos. ¡Eso es noticia falsa! Lo único que le importa a Estados Unidos es el éxito, la bajada del precio del petróleo y la victoria. ¡Miren la bolsa! ¡Propaganda demócrata en acción!", escribió en la red Truth Social.
JD Vance asegura que Irán no recibirá "ni un solo centavo" de Estados Unidos
El vicepresidente estadounidense, JD Vance, defendió este jueves el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y aseguró que la República Islámica no recibirá "ni un solo centavo" de Estados Unidos.
Durante una rueda de prensa, Vance aseguró que los términos del acuerdo han sido "tergiversados" por los medios de comunicación y subrayó que Teherán no recibirá "ni un solo centavo de Estados Unidos bajo ninguna circunstancia".
Kallas reitera que el acuerdo con Irán no supone el fin de las sanciones europeas
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reiteró este jueves que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán no implica un levantamiento automático de las sanciones de la Unión Europea contra Teherán.
"No estamos ahí todavía", afirmó a su llegada a la cumbre del Consejo Europeo, en línea con lo expresado el lunes por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en la reunión del G7 en Évian (Francia).
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