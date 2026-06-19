Andy Burnham logra un escaño en el Parlamento británico y se postula como reemplazo de Starmer al frente del Gobierno

Apenas 25.000 votantes han determinado con su voto el futuro del Partido Laborista y el rumbo político del Reino Unido. El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, ha logrado este viernes la victoria en las elecciones anticipadas en la circunscripción de Makerfield, en los suburbios de Mánchester, un resultado que le ha abierto las puertas de la Cámara de los Comunes y que le permitirá disputar al primer ministro, Keir Starmer, el liderazgo de su partido y su cargo al frente del Gobierno británico.

Burnham ha ganado con una cómoda ventaja sobre sus rivales, lejos del resultado apretado que predecían las encuestas. El candidato laborista ha cosechado 24.927 votos (el 54,8%), frente a los 15.696 (34,5%) de su principal rival, el candidato del partido ultra Reform UK, Robert Kenyon. El tercer lugar ha sido para la representante de Restore Britain, el nuevo partido de ultraderecha liderado por Rupert Lowe —aliado de Elon Musk—, que ha logrado 3.111 votos (6,8%) y ha confirmado su irrupción en el escenario político británico.

"Última oportunidad"

El alcalde de Mánchester ha celebrado la victoria poco después de conocer los resultados y ha insistido, sin mencionarlo directamente, en su voluntad de presentar su candidatura para reemplazar a Starmer. “A mi propio partido le digo que esta es la última oportunidad para cambiar”, ha asegurado. “No habrá una segunda oportunidad. Ahora, a partir del resultado de esta noche, tenemos la oportunidad de construir una nueva política basada en la unidad y la esperanza, alejándonos del camino que nos lleva a una política dividida, como la que hemos visto en Estados Unidos”. Su victoria le obligará a dejar el cargo al frente de la alcaldía, que celebrará elecciones anticipadas en los próximos meses.

Burnham ha prometido “volver a encauzar al país por la senda correcta” y “conseguir que las cosas vuelvan a funcionar correctamente”, en un discurso dirigido no sólo a los electores de su circunscripción sino a toda la nación. El candidato laborista cuenta con el respaldo de una parte importante de los diputados de su partido y es el principal favorito en unas hipotéticas elecciones internas frente a Starmer, en las que también tendrían derecho a voto los militantes y los miembros de los sindicatos afiliados.

El primer ministro ha felicitado a Burnham tras su victoria en un escueto mensaje publicado en sus redes sociales. "Enhorabuena, Andy Burnham, nuevo diputado laborista por Makerfield. Los votantes han preferido la campaña del Partido Laborista, basada en la esperanza y el optimismo, frente a la división y el odio”, se ha limitado a decir. El todavía líder británico ha insistido en su voluntad de plantar cara ante cualquier rebelión interna, pero sus rivales confían en que la victoria de Burnham le obligue a fijar un plazo para su marcha y a facilitar una transición de poder ordenada.

Movilización del electorado

El alcalde de Mánchester ha demostrado su capacidad de movilizar al electorado laborista en una circunscripción muy difícil para su partido. Es en esta zona del país, conocida hasta hace pocos años como el “muro rojo”, donde Reform UK está calando con fuerza con su discurso antiinmigración y con sus proclamas populistas. El partido de Nigel Farage arrasó en esta misma zona en las elecciones locales de hace apenas un mes y pocos dudan de que se habría llevado la victoria ante cualquier otro candidato que no fuese Burnham. Esta ha sido la mayor carta de presentación para el edil, quien ha demostrado a los suyos que puede frenar el ascenso de la extrema derecha incluso en las circunscripciones más desfavorables para su formación.

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Burnham ya ha expresado su intención de presentar su candidatura para reemplazar a Starmer, pero todavía quedan algunas incógnitas por resolver. Sus aliados confían en que el primer ministro acepte que no cuenta con el apoyo suficiente para disputar unas elecciones internas y facilite el relevo en los próximos meses. Pero en caso de que decida luchar, es posible que se inicie el proceso para cambiar de líder en cuestión de días. Un proceso en el que también aspira a participar el exministro de Sanidad, Wes Streeting, y que abrirá una nueva guerra interna que amenaza con dañar todavía más al partido.