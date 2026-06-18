Guerra en Oriente Próximo
Trump firma el acuerdo de entendimiento entre EEUU e Irán durante su visita a Versalles
El presidente de EEUU realizó la firma al lado de su homólogo francés, Emmanel Macron, quien reaccionó con aplausos ante la firma, que posteriormente fue enviada vía correo a Teherán
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que firmó el acuerdo con Irán mientras se encontraba en el Palacio de Versalles, Francia, sin dar más detalles sobre la firma.
"Está firmado (...) lo firme en Versalles", se limitó a responder el mandatario cuando fue consultado por la prensa sobre la firma del acuerdo de entendimiento con Irán.
Posteriormente, su asesor, Dan Scavino, compartió en X un vídeo donde se observa a Trump firmando el memorando y posteriormente entregándoselo al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Trump realizó la firma al lado de su homólogo francés, Emmanel Macron, quien reaccionó con aplausos ante la firma, que posteriormente fue enviada vía correo a Teherán.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán había adelantado la firma electrónica del documento y descartaron acudir a Zurich el viernes para una firma presencial como se adelantó inicialmente.
El memorando, de 14 puntos y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, pone fin a la guerra iniciada el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí contra la República Islámica. También ordena la "terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", incluido el Líbano.
Ambas partes disponen ahora de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones. Durante ese período, Irán garantizará el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, y Estados Unidos levantará en 30 días el bloqueo naval contra puertos iraníes.
Asimismo y como parte del acuerdo final, Washington se comprometería a levantar todas las s
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