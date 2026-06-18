Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia lanza contra Ucrania 7 misiles balísticos y 239 drones

Las fuerzas rusas lanzaron entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves un total de 7 misiles balísticos y 239 drones de larga distancia de distintos tipos hacia Ucrania, según el parte diario de la Fuerza Aérea ucraniana.

Las defensas ucranianas lograron neutralizar 4 de los misiles balísticos y 212 de los drones sobre varias regiones del norte, el este y el sur de Ucrania.