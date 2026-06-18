Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU e Irán confirman la firma del memorando de entendimiento

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Próximo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado este domingo que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Teherán, prevista en Suiza para este próximo viernes, 19 de junio.

"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

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Trump firma el acuerdo de entendimiento entre EEUU e Irán durante su vista a Versalles El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que firmó el acuerdo con Irán mientras se encontraba en el Palacio de Versalles, Francia, sin dar más detalles sobre la firma. (Seguir leyendo)

Irán confirma la firma electrónica del acuerdo de entendimiento con EEUU El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, confirmó este miércoles que el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos fue firmado digitalmente por los presidentes de ambos países, entrando así en vigor de forma inmediata, según declaraciones difundidas por la cadena estatal iraní Press TV. "El texto del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos está ahora oficialmente finalizado porque ambas partes lo han firmado", afirmó Baghaei, quien descartó además la celebración de una ceremonia presencial en Suiza. El portavoz explicó que la decisión de que el acuerdo fuera rubricado por las máximas autoridades de cada país fue deliberada. "Cuando el texto es firmado por las más altas autoridades de ambos países, violarlo tendrá naturalmente un mayor costo", señaló.

Irán baraja que la firma del acuerdo preliminar sea a nivel de presidentes El Ministerio de Exteriores iraní ha apuntado que las autoridades barajan una propuesta para que la firma del acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán sea a nivel de presidentes, un pacto que está previsto que se rubrique entre las partes en Suiza este viernes. "En cuanto al método de firma del memorando de entendimiento, se han propuesto nuevas ideas, una de las cuales es que el texto sea firmado por los presidentes de ambos países, lo cual estamos sopesando y en cierto modo podría ser mejor", ha indicado en declaraciones a la prensa el portavoz de la cartera, Esmaeil Baqaei.

Adrià Rocha Cutiller El acuerdo de paz en Oriente Próximo recoge la mayoría de las exigencias (y pocas concesiones) de Irán Ha sido la historia del sí pero no. Durante más de dos meses, con idas y venidas constantes, EEUU e Irán han estado a punto tanto de firmar la paz como de volver a las bombas y la destrucción total. O muerte, con el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurando que el Gobierno iraní está "loco", o acuerdo, con el mismo Trump diciendo que Teherán parece muy "inteligente y dispuesto a negociar". Lee la noticia completa.

Trump asegura que volverá a atacar Irán si ambas partes no alcanzan un acuerdo en los 60 días tras el memorando El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que ordenará bombardear Irán en caso de que no se llegue a un acuerdo con sus autoridades dentro del plazo de 60 días estipulado para ello a partir de la firma del memorando de entendimiento. "Es un memorando de entendimiento. Si no se firma en 60 días, no hay problema. Volveremos a bombardear. No quiero hacerlo porque es muy bueno, pero quizás tengamos que hacerlo porque jamás les permitiremos tener un arma nuclear", ha señalado en una rueda de prensa desde la localidad francesa de Évian, donde esta semana tiene lugar una cumbre de dirigentes del G7. El inquilino de la Casa Blanca ha reiterado, una vez más, que el Gobierno de Irán ha accedido a renunciar a la posesión y desarrollo de armas nucleares, lo cual "se ve muy claramente en el acuerdo" alcanzado hace días. "Si no lo cumplen, probablemente volveremos a bombardearlos hasta que lo cumplan", ha insistido, tras elogiarse a sí mismo por ser el presidente "más duro" con el país asiático de toda la historia.

Trump subraya que el pacto con Irán evita la catástrofe económica y cumple todas sus metas El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este miércoles que el pacto cerrado con Irán evita la "catástrofe económica" que se habría producido en caso de continuar el conflicto y cumple los objetivos marcados "y mucho más". "No quería ver una catástrofe económica. Si esto hubiera continuado, esto es lo que habría pasado. (...) Hemos alcanzado un acuerdo que logra todo lo que nos propusimos, todo y mucho más: poner fin al conflicto actual, reabrir el estrecho de Ormuz y evitar que Irán obtenga nunca un arma nuclear", dijo en su conferencia de prensa final de la cumbre del G7.

Israel ha matado a más de mil gazatíes desde que acordó una tregua con Hamás en octubre El Ejército israelí ha matado a 1.005 palestinos en Gaza desde el pasado 11 de octubre, fecha en la que firmó una tregua con el grupo islamista Hamás para la Franja, informó este miércoles el Ministerio de Sanidad gazatí. Durante este mismo período, en el que Israel ha incumplido su compromiso con el alto el fuego atacando Gaza prácticamente a diario, también se han reportado 3.157 heridos, muchos de ellos con impactos que comprometen el resto de su vida, como las personas amputadas.

Irán pide a China ser socios "en el sentido más estricto de la palabra" El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha pedido este miércoles a China ser socios "en el sentido más estricto de la palabra", incidiendo en que la relación entre ambos países no es la de "clientes". "La relación de Irán con China no es la de un cliente o un socio comercial, sino que deberíamos ser socios en el sentido más estricto de la palabra", ha señalado en un discurso recogido por la cadena de televisión iraní IRIB.

Trump advierte a Irán de que si no les gusta el pacto habrá más bombas "sobre sus cabezas" El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este miércoles a Irán de que si a Teherán no le gusta el memorando de entendimiento alcanzado y "no se comporta" "volverán a lanzar bombas justo en medio de sus cabezas".