III Foro Mediterráneo
Albares reivindica Barcelona como "base sólida" de la diplomacia para la prosperidad del Mediterráneo
Sigue en directo la última hora del III Foro Mediterráneo de Prensa Ibérica
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares, ha reivindicado este jueves el rol de Barcelona como "base sólida" de la diplomacia para la prosperidad del Mediterráneo, un "espacio de intercambio y diálogo entre las regiones" que se consolida como oasis en un mundo en el que "el lenguaje de la fuerza se ha impuesto al entendimiento".
Durante su participación en el III Foro Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica, el titular de la diplomacia española ha alineado el modelo diplomático abrazado por la capital catalana con la política exterior "humanista" de España y de "nuestro mar", llamado a jugar un "papel crucial en este momento geopolítico de ruptura".
Albares ha defendido que el Mediterráneo "debe ocupar un espacio central en la diplomacia de la Unión Europea", pues considera que "la estabilidad y el desarrollo de nuestra vecindad sur son inseparables" del progreso en el Viejo Continente. "España lleva la voz del Mediterráneo a cada reunión y foro europeo", donde pide "medidas urgentes" para "proteger el sistema multilateral" que une la región, ha explicado.
Barcelona es, desde 2008, sede de la Unión por el Mediterráneo, una organización intergubernamental que reúne a los 27 Estados miembros de la UE
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