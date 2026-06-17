III Foro Mediterráneo
Jaume Duch: “El Mediterráneo es un espacio cada vez más complejo, pero que nos ofrece cada vez más oportunidades”
En directo: sigue el III Foro Económico y Social del Mediterráneo
"El sur del Mediterráneo no es el patio trasero de Europa". Con esta idea, el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha reivindicado la relevancia estratégica de una región cuya creciente complejidad, ha señalado, va de la mano de nuevas oportunidades. Sin embargo, el renovado interés de la Unión Europea por el Mediterráneo, con el 'Pacto por el Mediterráneo', llega tarde y es recibido, cuando menos, con cautela. Así lo han puesto de manifiesto Duch y Josep Borrell, exjefe de la diplomacia europea y actual presidente del CIDOB, durante una conversación moderada por Gemma Martínez, directora de El Periódico.
En el marco de la III Edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, una iniciativa impulsada por Prensa Ibérica con el apoyo de la Fundación "la Caixa", ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de trasladar a la realidad los compromisos recogidos en la propuesta de la Comisión Europea para los países vecinos del Mediterráneo.
"Debe haber voluntad política y debe haber dinero, y por ahora el dinero no está", ha advertido Duch, quien a su vez ha reivindicado la contribución de instituciones y entidades catalanas en la elaboración del pacto. Pese a sus carencias, el conseller ha defendido una lectura positiva de la iniciativa. Borrell, en cambio, se ha mostrado más escéptico. "Más que un pacto, es una propuesta de la Comisión. No es un acuerdo entre el norte y el sur. En el mejor de los casos, es una declaración de intenciones de la Comisión Europea", ha criticado el ex jefe de la diplomacia comunitaria.
La conversación ha girado en torno al 'Pacto por el Mediterráneo', que la UE presentó en octubre de 2025, una hoja de ruta destinada a reforzar las relaciones con los países vecinos de la región, en un contexto geopolítico y económico cada vez más convulso. El pacto establece las bases de la cooperación entre la UE y los países del sur del Mediterráneo, desde el norte de África hasta Oriente Próximo, y se guía por tres grandes ejes. El primero de ellos contempla el impulso de la colaboración educativa, con iniciativas como la ampliación de los programas Erasmus y la creación de una Universidad del Mediterráneo. También el fortalecimiento de los vínculos económicos, comerciales y de innovación. Y, por último, el compromiso de abordar la migración irregular en los países de origen, una cuestión especialmente sensible para el bloque.
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