"EEUU busca debilitar a la UE para que los europeos sean más influenciables": la intervención íntegra de Applebaum en el Foro Mediterráneo

"EEUU busca debilitar a la UE para que los europeos sean más influenciables". La historiadora y periodista Anne Applebaum ha advertido sobre los Estados Unidos de Trump en el III Foro del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica. Además, ha recordado que Trump ha presionado más a socios europeos que a Rusia, pese a que Moscú ayuda a Irán frente a los propios ataques de EEUU y su principal socio, Israel.

Applebaum describió el nuevo mapa global como "la hora del depredador", que sustituye al sistema nacido tras 1945, basado en cooperación, fronteras estables y comercio recíproco. Avanzan Estados que ven la política internacional como "un juego de suma cero" y redes que llamó "Autocracia Inc.": regímenes unidos no por ideología, sino por negocios, propaganda y dinero opaco.

Prensa Ibérica ofrece, por su especial interés, la intervención íntegra de Applebaum en el Foro Mediterráneo:

"Buenos días. Es un placer estar aquí.

De camino a este acto he pasado mucho tiempo pensando, desde distintas perspectivas, en el momento que estamos viviendo. ¿Es un punto de inflexión? ¿Es un desplazamiento global? ¿Es un cambio de paradigma? Estamos atravesando una transformación muy profunda en la manera en que funciona la política mundial.

He estado dándole vueltas a una idea que también desarrollo en un libro titulado La hora de los depredadores. El libro describe encuentros con líderes reales y con distintas formas de poder. Pero lo importante aquí no es el libro en sí, sino el cambio que estamos viendo.

Permítanme recordar cuál era, en realidad, la naturaleza del mundo en el que creíamos vivir. Hablamos mucho del final del orden internacional, pero ese orden no era solo una abstracción. Después de 1945, se fue construyendo un sistema basado en algo bastante concreto: instituciones internacionales, alianzas, comercio abierto, reglas compartidas y la idea de que los países podían cooperar para obtener beneficios mutuos.

Ese sistema asumía que las fronteras no debían cambiarse por la fuerza; que el poder estadounidense, a través de sus alianzas, podía ser protector y no simplemente explotador; que el comercio internacional era beneficioso y recíproco; y que los problemas globales, como el cambio climático o las crisis internacionales, podían resolverse mediante organizaciones que actuaran en interés de todos.

Ese sistema está ahora en crisis. Y no lo está por una especie de tendencia histórica inevitable, sino por decisiones concretas tomadas por líderes de países concretos que han decidido dejar de respetar esas reglas.

Lo que vemos ahora es el ascenso de Estados y líderes que entienden la política internacional no como un espacio de beneficio mutuo, sino como un juego en el que alguien gana y alguien pierde. Para explicar esto, quiero mirarlo desde tres direcciones: primero, desde el mundo autocrático; después, desde Estados Unidos; y finalmente, desde Europa.

Cuando hablamos del mundo autocrático, muchos imaginan una caricatura: un hombre fuerte en la cima, controlando a la población mediante la violencia, acompañado quizá por colaboradores leales o por una policía secreta. Pero esa caricatura ya no describe bien la realidad actual.

Las autocracias modernas no están dirigidas solo por una persona. Funcionan mediante redes compuestas por estructuras financieras corruptas, servicios de seguridad, fuerzas militares, policías, grupos paramilitares y profesionales de la propaganda. Los miembros de esas redes están conectados no solo dentro de cada país, sino también entre países.

Empresas controladas por Estados corruptos hacen negocios con empresas controladas por otros Estados corruptos. La policía o los servicios de seguridad de un país pueden ayudar a los de otro. Los propagandistas comparten argumentos, narrativas y técnicas. Las mismas granjas de trolls o las mismas redes de desinformación pueden promover mensajes favorables a un dictador ruso, a un régimen asiático o a un movimiento extremista en otro lugar.

En torno a todo esto opera un mundo de empresas opacas, criptomonedas, fideicomisos anónimos, paraísos fiscales y mecanismos financieros diseñados para mover dinero por todo el planeta. No se trata de una conspiración con una sala secreta al estilo James Bond, ni de una ideología única. Entre estos regímenes hay quienes se llaman comunistas, nacionalistas, islamistas o defensores de tradiciones antiguas. Tienen historias diferentes, lenguajes diferentes y símbolos distintos.

Pero, pese a esas diferencias, han aprendido a cooperar. Han aprendido a hacer negocios juntos y a ayudarse mutuamente en momentos políticos o militares difíciles. Lo que los une no es tanto una doctrina común como una práctica común: usar el poder del Estado para enriquecerse, protegerse y mantenerse en el poder.

Estos líderes y redes buscan convertir el poder estatal en riqueza personal para ellos, sus familias y sus aliados. Y lo que realmente los vincula es un deseo compartido de impunidad, así como un rechazo común al lenguaje y a las instituciones de la democracia liberal.

Desprecian las instituciones que podrían limitar su poder: tribunales independientes, medios libres, controles y equilibrios, oposición legítima, elecciones competitivas, transparencia y rendición de cuentas. Prefieren los servicios de seguridad, el secreto y la intimidación. También comparten la sensación de que la opinión de otras naciones no importa, de que el derecho internacional no es real y de que ningún tribunal ni ninguna opinión pública los juzgará.

Por eso la crítica internacional ya no les produce vergüenza. Pueden usar la brutalidad abiertamente. Pueden asesinar adolescentes en las calles, encarcelar candidatos opositores, manipular elecciones o destruir la democracia en Hong Kong sin pretender siquiera que respetan normas internacionales.

El activista democrático serbio Srdja Popovic ha llamado a esto el “modelo Maduro” de gobierno, por el dictador venezolano recientemente desplazado o cuestionado. Es un modelo en el que los autócratas están dispuestos a ver su país convertido en un Estado fallido. Aceptan colapso económico, violencia, pobreza masiva y aislamiento internacional si eso es lo que necesitan para seguir en el poder. Esto es lo que Lukashenko ha creado en Bielorrusia, lo que los talibanes parecen querer para Afganistán y lo que Putin parece dispuesto a aceptar para Rusia.

El objetivo de estos líderes no es crear prosperidad ni bienestar. Esa es una idea de liderazgo que todavía existe en Europa. Su objetivo es protegerse a sí mismos, a sus familias y a sus redes, y conservar el control.

Vuelvo a la idea anterior: aunque no tienen una ideología común, sí tienen un enemigo común. Ese enemigo somos nosotros: quienes hablamos del Estado de derecho, quienes creemos que los gobiernos deben responder ante sus ciudadanos, quienes creemos en la transparencia, la justicia, los tribunales neutrales y las elecciones abiertas.

Lo que no les gusta de este lenguaje es que también lo usan sus propias oposiciones internas. Los movimientos anticorrupción en Rusia, el movimiento democrático de Hong Kong, las protestas en Bielorrusia o en otros lugares, todos han sido movimientos construidos por personas corrientes que entienden que viven en sociedades donde los poderosos no responden por sus delitos. Esas personas quieren transparencia, justicia, tribunales neutrales y apertura. No lo quieren porque Estados Unidos se lo haya dicho; lo quieren porque no lo tienen.

Todo dictador del planeta ve en la democracia una amenaza. Y por eso intentan socavarla no solo en sus propios países, sino también en los nuestros. China ha construido instituciones diseñadas para comprar influencia en todo el mundo. Rusia usa propaganda abierta y clandestina. Los extremismos norteamericanos, los fundamentalismos religiosos y otros movimientos autoritarios aprenden unos de otros y se refuerzan mutuamente.

Sus mensajes se solapan. Algunos dicen que la democracia es débil, dividida y decadente. Otros hablan de civilización, valores tradicionales o defensa de una identidad amenazada. Pero el resultado es similar: desacreditar la democracia y presentar la autocracia como una alternativa más fuerte.

Esto no es una nueva Guerra Fría. No hay un nuevo muro de Berlín que separe geográficamente el mundo. No hay dos bloques ideológicos claros. Hay países autoritarios, como Vietnam u otros, que reprimen a su población en casa pero no necesariamente exportan su sistema ni ocupan otros países. Al mismo tiempo, hay democracias, como Israel o India, cuyos líderes usan a veces lenguajes y prácticas que se alinean con el mundo autocrático.

Las divisiones ya no corren solo entre países. Corren dentro de los países. En el pasado hubo movimientos importantes dentro de Rusia; hoy existen movimientos antidemocráticos reales dentro de Europa, también entre grupos religiosos o nacionalistas. Y, por supuesto, ese lenguaje se ha convertido en el dominante de la actual administración de Estados Unidos.

En una versión anterior de esta charla, pronunciada hace algunos años, habría descrito esta red autocrática y después habría explicado cómo combatirla. Pero ahora, antes de hacerlo, tenemos que reconocer lo que está ocurriendo en Washington.

Mis soluciones siempre han incluido alianzas: coaliciones de países democráticos que empujaran juntas contra el mundo autocrático. Imaginábamos a Estados Unidos liderando o al menos participando en esa coalición. Pero esta administración —y no sabemos si quizá también la siguiente— no está interesada en liderar ni en unirse a coaliciones democráticas.

Donald Trump ha alineado la política exterior y la política interna estadounidenses con valores y prácticas propios del mundo autocrático.

Este cambio es especialmente visible en la relación de la nueva administración con los aliados históricos de Estados Unidos. Desde que volvió al poder, Trump ha atacado a los líderes de la Unión Europea, ha impuesto o amenazado con aranceles inexplicablemente altos sobre productos europeos, ha humillado al presidente de Ucrania, ha planteado de nuevo la cuestión de Groenlandia y ha utilizado un lenguaje hostil incluso hacia Canadá.

Al mismo tiempo, aunque todavía critica de palabra a algunos de los Estados autocráticos que he descrito, Rusia no parece ser el foco principal de su enfado. España, Europa o los aliados tradicionales sí lo son. Esto no se explica solo por el carácter imprevisible de Trump. Hay también personas dentro de su administración que han elaborado una estrategia de seguridad nacional en la que no se menciona a Corea del Norte como gran enemigo, se trata a China como rival comercial y se describe a Rusia de forma mucho menos hostil de lo que cabría esperar. El problema que realmente aparece como foco de preocupación son las democracias europeas.

Dicho claramente: Estados Unidos ha decidido interesarse de forma especial por la política de Europa, y especialmente por los líderes y movimientos que quieren debilitarla. Ese documento deja claro que Estados Unidos ya no promoverá la democracia en el mundo. La nueva política estadounidense, según el lenguaje citado, busca ayudar a Europa a “corregir su trayectoria”. Esa frase podría justificar una intervención directa en elecciones y políticas europeas con el objetivo de empujar a Europa en una dirección iliberal o incluso autocrática.

Creo que ahora ya no resulta escandaloso decirlo: Estados Unidos busca romper, o al menos debilitar, la Unión Europea. Una Europa fragmentada es más fácil de influir. Puede haber razones comerciales para ello. La Comisión Europea es uno de los pocos organismos reguladores del planeta que todavía puede gravar, multar o regular a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. Hace muy poco Trump amenazó al presidente Macron con aranceles si Francia no retiraba un impuesto del tres por ciento sobre empresas tecnológicas estadounidenses, pese a que esas empresas obtienen enormes beneficios y desplazan actividad de negocios locales, incluidos los medios de comunicación.

Muchas de esas empresas trabajan ahora con la administración Trump y usan su poder sobre los algoritmos para apoyar a partidos y movimientos europeos afines a sus intereses.

El alejamiento de Estados Unidos del mundo democrático también ha venido acompañado de un cambio revolucionario en las actitudes estadounidenses hacia la corrupción interna y la cleptocracia.

Desde mucho antes de entrar en política, Donald Trump participó en el mundo offshore de empresas pantalla, bancos anónimos e inversiones opacas. Ese es el mismo mundo del que se alimentan muchas autocracias: inversores anónimos que financian bienes raíces, medios de comunicación y negocios sin transparencia.

Durante su primer mandato, Trump esquivó las normas sobre conflictos de intereses diseñadas para impedir que los gobernantes usaran el poder político para enriquecerse. En su segundo mandato, incluso la idea de conflicto de intereses parece haberse evaporado. Él y su familia expanden sus negocios en Estados Unidos y en el extranjero sin que parezca importar cómo se ve eso o qué normas éticas se rompen.

La lista de ejemplos podría ser muy larga. Se mencionan proyectos de la Organización Trump, incluida la construcción de una Trump Tower en Arabia Saudí y otros proyectos. La familia Trump también ha creado un negocio de criptomonedas llamado World Liberty Financial, que puede ser usado —y, según algunos indicios, ya se está usando— para canalizar dinero hacia cuentas vinculadas al presidente. Uno de los fundadores de esa empresa es el hijo de una persona relacionada con negociadores de la administración Trump en Oriente Medio.

La política federal también ha girado de forma repentina en favor de la opacidad y en contra de la transparencia. Se han revertido medidas diseñadas para hacer más transparentes las transacciones empresariales anónimas. Se han debilitado instituciones destinadas a proteger a los consumidores estadounidenses frente a la manipulación por parte de bancos y entidades financieras. Trump despidió a responsables de supervisar esas protecciones. También continúa la desregulación de la industria de las criptomonedas, un sector que ya ha movido enormes cantidades de dinero y que beneficia a donantes, aliados y probablemente a su propia familia.

Todas estas decisiones resultan familiares para quienes conocen el mundo autocrático. Lo mismo ocurre con el uso de demandas judiciales, amenazas financieras y presión política contra medios de comunicación, opositores y críticos. Hemos visto también el señalamiento selectivo de estudiantes, amenazas de deportación sin debido proceso, incluso contra inmigrantes con estatus legal, y el uso de tácticas brutales contra manifestantes.

Si se juntan todos estos cambios, aparece un patrón: una forma de poder personalizada, patrimonial, en la que el Estado se usa para beneficiar al líder, su familia, sus amigos y las empresas que lo apoyan. También aparece una política exterior patrimonial, no diseñada para beneficiar a los estadounidenses ni para sostener una alianza internacional amplia, sino para favorecer al presidente y a su círculo.

Esta es una novedad relativa para Estados Unidos. Se acompaña de ataques contra jueces, periodistas y cualquier persona que se interponga en el camino. También vemos intentos de condicionar las elecciones de medio mandato antes de que ocurran, mediante manipulación de distritos electorales y cambios técnicos en la gestión electoral. Por primera vez, el gobierno federal demanda o presiona a los Estados para obtener información sobre votantes, quizá con la intención de expulsar a personas de las listas.

Muchos de estos métodos son conocidos en otros lugares: presión sobre funcionarios, ataques a la prensa, intimidación judicial, manipulación electoral. Describen un sistema político diferente del que tradicionalmente existía en Estados Unidos. Eso no significa que vaya a tener éxito. Hay resistencia de los tribunales, de los votantes, de algunas instituciones e incluso de miembros del propio partido republicano. Pero es evidente que se está intentando construir otro tipo de Estados Unidos.

Ese Estados Unidos no tendría aliados reales en el mundo democrático. Sería un país depredador: buscaría extraer lo que pudiera de sus aliados, dominar cuando pudiera, tomar territorio, apropiarse de empresas y desechar las reglas y normas que hicieron al mundo más seguro y próspero.

¿Dónde deja esto a Europa?

Por un lado, Europa se enfrenta a un régimen ruso rearmado y radicalizado que ya utiliza sabotaje, propaganda y amenazas militares para influir en la política europea. En los últimos meses, operativos rusos han colocado explosivos en aviones, en lo que algunos gobiernos creen que podría haber sido un intento de causar víctimas masivas. Drones rusos han violado el espacio aéreo de varios países europeos. Asesinos rusos han matado personas en Reino Unido, Alemania y otros lugares, y también se mencionan casos vinculados a España. El dinero ruso respalda a partidos y líderes europeos cuyas victorias debilitarían la solidaridad europea y la capacidad de Europa para defenderse.

Por otro lado, Europa se enfrenta a una administración estadounidense que, si no la define exactamente como enemiga, sí la trata como rival. Algunos de sus dirigentes han ofrecido apoyo explícito a partidos políticos europeos opuestos a la integración europea. Europa tendrá dificultades para contrarrestar la guerra híbrida rusa si Estados Unidos y China se sitúan en posiciones ambiguas u hostiles.

Al mismo tiempo, una Europa sin Unión Europea tendría muchas más dificultades para gravar o regular a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. Esa es una de las razones por las que existen presiones para debilitarla.

Europa tiene una elección. Una opción es rendirse. Puede permitir que negociadores estadounidenses continúen decidiendo sobre Ucrania junto con Rusia, buscando acuerdos ventajosos para empresas estadounidenses. Puede caer en la tentación de dividirse, convertirse en un continente fragmentado, manipulable por poderes externos: Rusia, Estados Unidos, China y las grandes plataformas de Silicon Valley. Puede permitir que los algoritmos decidan lo que ocurre en nuestras sociedades. Puede aceptar una victoria rusa que pondría en peligro no solo a los países fronterizos con Rusia, sino a todos nosotros.

Recordemos que la lógica imperial rusa no se detiene necesariamente en sus fronteras actuales. Donde haya soldados rusos, podría reclamarse que ese territorio vuelva a ser ruso. No se trata solo de Varsovia, sino también de Berlín y de toda la seguridad europea. La influencia rusa se extiende también hacia África, el Mediterráneo y otros espacios estratégicos.

Pero hay una alternativa. Y aquí quiero cerrar con una nota más positiva. Creo que tenemos más recursos de los que solemos reconocer. Podemos defendernos. Podemos construir coaliciones con países afines. Podemos trabajar con Canadá, Australia, Marruecos y otras democracias o países dispuestos a unirse a un nuevo esfuerzo.

Podemos cambiar las leyes y prácticas que permiten el secreto financiero. Podemos introducir más transparencia en el sistema financiero internacional y cerrar redes de financiación corrupta. Ministros de Finanzas y funcionarios de Norteamérica, Europa y otros lugares entienden el daño que el dinero opaco hace a sus propias economías. Podrían trabajar con líderes locales en Londres, Vancouver, Barcelona y otras ciudades afectadas por oligarcas que compran propiedades no para vivir en ellas, sino para aparcar dinero.

También podemos colaborar en la construcción de tecnologías alternativas. No deberíamos depender de plataformas diseñadas para dividirnos y explotarnos. Necesitamos algo mejor. Igual que el sistema financiero se basa en leyes, reglas y regulaciones que pueden cambiarse, los sistemas de información también pueden ser regulados de forma distinta.

La transparencia puede reemplazar al secreto. Los usuarios de redes sociales deberían poder poseer sus propios datos y decidir qué se hace con ellos. También deberían poder influir directamente en los algoritmos que determinan lo que ven. Los legisladores democráticos pueden dar a las personas más control sobre el contenido, los algoritmos y las opciones disponibles. Las empresas deberían ser responsables si infringen leyes locales, ya sea en materia de terrorismo, pornografía infantil u otros daños. Los científicos deberían poder trabajar con las plataformas para comprender mejor su impacto, del mismo modo que en el pasado se trabajó con empresas alimentarias, de higiene o medioambientales para proteger a los ciudadanos.

En este mundo de depredadores, también tenemos ventajas. Tenemos seguridad y estabilidad. Tenemos tribunales independientes. Defendemos la independencia judicial. Respetamos los contratos y los registros de propiedad. Nuestra cultura está marcada por las lecciones del pasado. Podemos usar todo eso para atraer inversión, innovación y personas con nuevas ideas.

Pero necesitamos cambiar algunas políticas y prioridades. Debemos invertir más en empresas europeas de defensa y tecnología, muchas de ellas inspiradas por los avances tecnológicos de Ucrania. Necesitamos empresas europeas construidas en Europa. Necesitamos que nuestros datos se almacenen a este lado del Atlántico. Necesitamos una unión de mercados de capitales para alcanzar todo nuestro potencial económico. Y necesitamos pensar y actuar como lo que somos: una de las zonas económicas más poderosas del mundo.

Cada día que Estados Unidos desgasta su atractivo para visitantes e inversores, esos visitantes e inversores deberían venir a Europa. Cada día que Rusia se hunde en una guerra colonial sangrienta y absurda, Europa puede mostrar que los imperios pueden desaparecer y que las sociedades libres pueden prosperar.

Este es un momento de cambio, pero también puede ser un momento en el que hagamos que ese cambio trabaje a nuestro favor. Podemos mirar hacia la historia europea y encontrar ideas que apunten al futuro: resiliencia, comunidad, conexión, pluralismo y convivencia. Algunas de esas ideas nacieron aquí y solo más tarde fueron exportadas a Estados Unidos.

Podemos mirarnos a nosotros mismos y construir una nueva etapa. En este nuevo mundo, Europa puede ser algo diferente: no un depredador, sino un espacio de estabilidad, libertad, innovación y defensa democrática.

Noticias relacionadas

Muchas gracias".