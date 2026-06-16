Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump niega que EEUU vaya a pagar 300 millones de dólares a Irán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Próximo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado este domingo que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Teherán, prevista en Suiza para este próximo viernes, 19 de junio.

"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

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Trump niega que EEUU vaya a pagar 300 millones de dólares a Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este lunes que su Gobierno haya acordado pagar 300 millones de dólares a Irán como parte de un eventual acuerdo bilateral y aseguró que esa información forma parte de una campaña de "noticias falsas". El mandatario, por medio de su cuenta de Truth Social, rechazó las versiones difundidas por medios iraníes sobre las negociaciones. Trump rechazó que el acuerdo que estaría por firmar con la República Islámica incluye un pago de 300 millones de dólares.

El petróleo de Texas baja a 80 dólares el barril tras el acuerdo entre EEUU e Irán El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este lunes un 4,87%, hasta 80,75 dólares el barril, en su primer cierre tras anunciar Estados Unidos e Irán un acuerdo de paz para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 4,13 dólares respecto al cierre anterior.

Netanyahu confirma que se presentará a las elecciones: "Tengo la intención de ganar" El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este lunes que se presentará a las próximas elecciones generales de otoño y que tiene "la intención de ganar". "Me voy a presentar y tengo la intención de ganar", dijo a preguntas de los periodistas en su primera rueda de prensa tras el anuncio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El petróleo ronda los 83 dólares, el menor precio desde principios de marzo, y el gas natural se hunde un 9% El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se sitúa a las 20.00 horas de este lunes en los 83,10 dólares por barril, hasta un 4,85% de descenso intradía, su menor precio desde principios del mes de marzo, poco después de la ofensiva de Estados Unidos sobre Irán, un desplome ocurrido tras el anuncio de las autoridades estadounidenses e iraníes de un acuerdo provisional de paz que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz.La referencia europea para el precio del gas natural, el contrato TTF negociado en los Países Bajos, se hundía hasta un 9% durante la jornada hasta los 42,51 euros por megavatio hora, en respuesta los acontecimientos en Oriente Próximo.

EEUU dice que la retirada de Israel de Líbano no es una condición del acuerdo con Irán La retirada de las tropas israelíes de Líbano no es una condición incluida en el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra, aseguró este lunes a la prensa un alto cargo de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump. "La retirada no es una condición del acuerdo. El acuerdo es un alto el fuego. Y no es un alto el fuego unilateral. Eso significa que si Irán no puede controlar a (el grupo chií libanés) Hizbulá y este grupo ataca a los israelíes, Israel tendrá derecho a defenderse y responder", explicó el funcionario bajo condición de anonimato.

EEUU dice que el texto del acuerdo con Irán se dará a conocer en 24 o 48 horas El texto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz se dará a conocer dentro de las próximas 24 o 48 horas, explicó este lunes a la prensa un alto cargo de la Administración de Donald Trump. Según la misma fuente, a finales de esta misma semana comenzarán las negociaciones técnicas para implementar el memorando de entendimiento, que será firmado de forma oficial el viernes en Suiza.

Un ataque con dron israelí mata a una persona en el sur de Líbano tras el acuerdo ente EEUU e Irán Al menos una persona murió este lunes en un bombardeo con dron israelí contra el vehículo en el que viajaba en el sur de Líbano, en el primer ataque mortal de Israel en el país mediterráneo tras el anuncio del memorando de paz entre Estados Unidos e Irán. "Un dron enemigo tuvo como objetivo un coche en la aldea de Kfar Tebnit, en el sur de Líbano, lo que causó la muerte de su conductor", informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), que previamente dijo que un periodista fue atacado y resultó herido en la misma zona "con un proyectil".

El Ejército libanés pide a los desplazados del sur posponer su retorno El Ejército libanés instó este lunes a los desplazados a que "pospongan su regreso a los pueblos y ciudades fronterizas" con Israel después de que empezaran a retornar a sus casas por el acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán, que incluye el Líbano. La institución castrense indicó en un comunicado que, "ante los recientes acontecimientos en la región y las noticias que circulan sobre la posibilidad de alcanzar un alto el fuego, el mando del Ejército subraya la necesidad de que los residentes pospongan su regreso a los pueblos y ciudades fronterizas del sur".

El acuerdo de Irán debe incluir la paz en Líbano, subraya Aoun ante la reticencia de Israel El presidente del Líbano, Joseph Aoun, subrayó este lunes que el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra incluye el respeto la estabilidad y la seguridad de los libaneses, pese al anuncio de Israel de que no planea retirarse de sus posiciones en el país. "Seguí con interés el anuncio del memorando de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán, y lo que incluía en términos de confirmación del cese de las acciones militares y la escalada en la región, incluido el Líbano", indicó Aoun este lunes en un comunicado de la Presidencia libanesa.