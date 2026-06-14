La cumbre empieza mañana
Vandalismo y enfrentamientos con la policía en una protesta contra el G7 en Ginebra
Las fuerzas del orden han lanzado gases lacrimógenas contra grupos violentos
EFE
Miles de personas participan en Ginebra en una manifestación contra el G7, que se celebra en la vecina localidad francesa de Évian, en la que se han producido diversos enfrentamientos con la policía y actos de vandalismo.
La ruta que debe tomar la manifestación, la única autorizada por las autoridades contra la reunión de líderes, está fuertemente resguardada por las fuerzas del orden, que han lanzado gases lacrimógenas contra grupos violentos.
La primera parte de la marcha corresponde a una manifestación feminista por el día de la mujer, que ha coincidido con la protesta contra los líderes que se reúnen a partir de mañana en Évian, a menos de 60 km de Ginebra.
Cientos de personas, en su mayoría, hombres y jóvenes, ocultan sus rostros con mascarillas y pañuelos. Un grupo se distanció del grueso de la manifestación para hacerse con piedras y lanzarlas a los policías, según constató EFE.
- En directo: ElPozo Murcia-Palma
- Herido al caerle encima un balcón cuando se bañaba en la piscina de un hotel de La Manga
- El hombre al que le cayó encima el balcón en un hotel de La Manga, en la UCI de la Arrixaca
- Premios Pueblo del Año Región de Murcia 2026
- Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
- Un 'respiro' para el tráfico en Murcia: La alcaldesa inaugura un nuevo vial en San José de la Vega
- Desmantelan en la Región de Murcia a un grupo que conseguía ilícitamente certificados para conducir camiones y autobuses
- Asaltan un bar de Alhama a punta de cuchillo, huyen de la Policía a 200 por hora por la A-7 y los pillan en una gasolinera: hay seis detenidos