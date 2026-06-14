Los escándalos se multiplican en el Gobierno de Milei: evasión de impuestos, enriquecimiento ilícito y criptomonedas

La tibia euforia mundialista hace que los argentinos se entretengan con los escándalos políticos. El jefe de ministros, Manual Adorni, autocelebra su millonaria evasión al fisco, un diputado oficialista llega al Congreso en un Tesla y reivindica el derecho a la exhibición, a un exfuncionario del Gobierno de ultraderecha le encuentran más de dos millones de dólares en su casa, mientras la justicia demora otras causas explosivas que involucran a los hermanos Javier y Karina Milei. Todo sucede a la luz del día. Señala el analista político Carlos Pagni que en poco más de dos años "se ha configurado una casta" alrededor del presidente anarcocapitalista, quien ganó las elecciones de 2023 presentándose como el azote de esas facciones. "Una colección de políticos enriquecidos, empresarios prebendarios, influencers favorecidos y jueces adherentes, que respira al calor del poder libertario".

La decisión de mostrarse tal cuales son recuerda a lo que sucedió tres décadas atrás durante la presidencia de Carlos Menem. Los peronistas que abandonaban el nacionalismo económico para abrazar el credo neoliberal mostraban cuánto les había cambiado la vida material en las portadas de una revista pensada para esa exhibición. Se llamaba Caras y era el rostro de los nuevos ricos que presentaban en sociedad sus mansiones. El diputado libertario Manuel Quintar pertenece a la nueva generación de políticos que festejan su buen pasar. Había sido también peronista, hasta que Milei le permitió ser tal cual es, sin pudores, y entonces se subió a su Tesla Cybertruck para llegar de manera triunfal al Parlamento. "Sería muy hipócrita comprarme un vehículo de baja gama para quedar bien con algún culposo", dijo este legislador que es dueño de clínicas privadas y no tuvo problemas en desembolsar más de 250.000 dólares para tener un coche de Elon Musk. Lo llamaron el "dipuTesla".

El pavoneo de Quintar ha sido rápidamente olvidado. Adorni, el jefe de ministros de Milei, gana la primera plana de diarios y portales. A finales de abril se había presentado ante el Congreso, con Milei en el palco, para refutar las sospechas de enriquecimiento ilícito. "En mis declaraciones juradas figuran todos los detalles de los bienes que integran mi patrimonio", dijo. Pasaron las semanas y Adorni, un extertuliano televisivo de lengua filosa en su condición de vocero presidencial, reconoció alegremente que cuenta con ahorros no declarados de más de medio millón de dólares. Dijo que los acumuló antes de llegar al Gobierno gracias a su suerte con los bitcoin, pero su argumento se deshizo de inmediato: en una vieja entrevista aseguraba desconocer el mundo de las criptomonedas.

El deporte de la evasión

"Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones", dijo la vicepresidenta, Victoria Villarruel. El ministro y portavoz fue destrozado por comunicadores que alguna vez tuvieron simpatía por el oficialismo. "Es tremendo estar en manos de mentirosos y delincuentes", se indignó Nelson Castro ante los micrófonos de Radio Rivadavia. Adorni y su esposa no se inmutaron ante el desenmascaramiento. La respuesta fue acogerse a los beneficios de la Ley de Inocencia Fiscal sancionada por este Gobierno y que permite blanquear dinero no justificado en su momento. José Luis Espert, quien tuvo que abandonar su curul por las relaciones con narcotraficantse, y algunos funcionarios y exfuncionarios, entre ellos dos titulares de la agencia recaudadora de impuestos, ya se ampararon a la normativa que los declara inocentes de cualquier posible delito de enriquecimiento. "La evasión como política de Estado", dijo Jorge Fontevecchia, director del diario Perfil. "¿Para qué detenerse sobre algo tan transparente, tan cristalinamente autoincriminatorio? ¿Qué sentido tendría desnudar algo que ya se desnuda solo? ¿Cómo escribir sobre las declaraciones de Adorni algo que no sea un meme? El escándalo Adorni tiene como trasfondo real la reformulación de la estructura legal del estado para normalizar comportamientos como los de Adorni, es decir, para que lo que considerábamos corrupción pase a ser considerado un conjunto de prácticas normales y legales. Lo que antes era excepción, busca hacerse sitio como nueva regla", señaló el investigador académico Luis Ignacio García, autor del ensayo Fascismo cosplay, en el portal Anfibia.

Novedades en otras causas

Facundo Leal, el exdirector de la entidad encargada de los satélites y exfuncionario del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, no alcanzó a acogerse a la ley que acaba de abrazar el jefe de ministros. La Policía Federal lo arrestó en su casa, donde escondía 2,5 millones de dólares en efectivo, euros, drogas sintéticas y sofisticados equipos de espionaje.

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Las noticias sobre el debut de Argentina en el mundial se intercalan en los portales con novedades sobre otros escándalos judiciales: los sobreprecios en la disuelta Agencia Nacional de la Discapacidad (Andis), que salpican a Karina Milei, y el 'criptogate', la estafa con activos digitales por más de 100 millones de dólares. Un informe preliminar de Cibercrimen de la Policía Federal confirma que con su intervención en X del 14 de febrero de 2025, Javier Millei fue el primero en hacer público el contrato inteligente para comprar $LIBRA. Eso contradice el relato del propio mandatario, quien había afirmado que había copiado de Internet la aparición de la criptomoneda, como si hubiera sido pública. El análisis confirma que una única billetera creó ese activo y pertenece a Kelsier Ventures, la empresa de Hayden Davis, el norteamericano que se fotografiaba alegremente con el anarcocapitalista en la sede del Ejecutivo. "Milei no pudo saber nunca de la existencia de $LIBRA si no estaba involucrado de antemano con el equipo creador", asegura Martín Romeo, uno de los querellantes. "En esa línea, todo hace suponer que el presidente habría sido parte, con su posteo, del lanzamiento que se convirtió en estafa", sostuvo el diario Página 12. El fiscal Eduardo Taiano se toma tiempos eternos para avanzar en la investigación. La Política Online reveló que su hijo es funcionario de la actual Administración.