Guerra en Oriente Próximo
Israel reanuda los ataques en Líbano tras ordenar la evacuación forzada de más de 20 poblaciones
Al menos once personas han muerto en las últimas horas en ataques israelíes en suelo libanés
Redacción
El Líbano ha sufrido este sábado nuevos ataques en el sur del país. Más de una veintena de poblaciones han recibido órdenes de evacuación por parte del Ejército de Israel, después de que el estado hebreo denunciara que las milicias de Hezbolá han roto el alto el fuego en vigor. Durante la jornada han muerto al menos cuatro personas y varias más han resultado heridas, según las fuentes libanesas, mientras Israel informa de siete miembros de Hezbolá muertos.
Los residentes de al menos 24 localidades del sur del Líbano han tenido que abandonar sus hogares por órdenes comunicadas por el portavoz en árabe del Ejército israelí, el coronel Avichai Adraee. La decisión ha afectado en particular a las comunidades de Nabatiyé y ha proseguido con la constatación de los primeros impactos de proyectiles israelíes en Kfar Houna, Srifa y Al Twairy, según la agencia oficial de noticias libanesa NNA.
Uno de estos ataques, según la misma agencia, ha matado al alcalde del municipio de Rihan, Ali Badie. Asimismo, ha muerto una persona en una ejecución selectiva israelí en Maraka. También ha habido un muerto en Kefar Rumman tras un ataque perpetrado al amanecer. Y en Ansar ha fallecido una cuarta persona.
Mientras, las Fuerzas Armadas israelíes han dado cuenta de la muerte durante la semana pasada de siete presuntos miembros de Hezbolá sorprendidos cuando salían de un túnel en el sur de Líbano. Reservistas de la 551ª Brigada Paracaidista avistaron a los milicianos saliendo del túnel, utilizado para el almacenamiento de armamento y para perpetrar ataques, los milicianos murieron en ataques aéreos, de artillería y de drones explosivos.
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