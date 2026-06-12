Hartazgo social y agitación en las redes: las armas de la extrema derecha para alentar la violencia contra los inmigrantes en el Reino Unido

Los disturbios de esta semana en Belfast han vuelto a evidenciar el hartazgo social en el Reino Unido tras casi dos décadas marcadas por la austeridad, el Brexit, la pandemia y el aumento del coste de la vida. Cientos de personas se han enfrentado a la policía y han atacado comercios y viviendas de inmigrantes tras el ataque con cuchillo de un solicitante de asilo sudanés contra un hombre en plena calle el pasado lunes. Las movilizaciones violentas empiezan a ser habituales en el país y son una muestra de la penetración de los discursos de extrema derecha en una sociedad decepcionada con la vieja política, a la que acusan de destinar demasiados recursos a la acogida de inmigrantes.

La insatisfacción con las políticas migratorias y con los procesos de acogida empezó a evidenciarse durante la ola de protestas xenófobas del verano de 2024, provocadas por el asesinato de tres niñas en una fiesta infantil en Southport, en el noroeste de Inglaterra. En ese momento bastó con la propagación de una noticia falsa en las redes sociales, que atribuía la autoría del ataque a un solicitante de asilo, para movilizar a miles de personas en decenas de ciudades de todo el país. Grupos de manifestantes se dirigieron a hoteles que alojaban a solicitantes de asilo con el objetivo de provocar daños y sembrar el caos.

Desde entonces se han producido varios episodios parecidos: la detención de un solicitante de asilo en Epping el año pasado, acusado de agredir sexualmente a una menor, provocó varios días de disturbios en esta ciudad, situada a las afueras de Londres. Más recientemente, el arresto por error y la posterior muerte del joven Henry Nowak, apuñalado por un hombre sij que afirmó falsamente haber sido víctima de un ataque racista, generó movilizaciones violentas en Southampton, en el sur de Inglaterra.

Agitación en las redes

En todos estos casos las redes sociales han tenido un papel fundamental. El agitador de extrema derecha Tommy Robinson, uno de los organizadores de las recientes manifestaciones contra los inmigrantes en el Reino Unido, ha sido una de las voces que más han propagado los discursos de odio y de incitación a la violencia en internet, los cuales han logrado movilizar a miles de personas. Algunos de estos comentarios también han recibido el apoyo de figuras influyentes como el multimillonario Elon Musk, dueño de la red social X, quien ha sido acusado en múltiples ocasiones de tratar de interferir en la política británica con sus mensajes incendiarios.

"Tenemos que dejar claro quiénes somos como país, porque Musk ha vuelto a entrometerse en nuestra política en los últimos días, intentando avivar la división", aseguró Starmer poco después de publicarse las imágenes del arresto de Henry Nowak a principios de este mes. La ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología, Liz Kendall, anunció poco después su intención de dar más poderes al organismo regulador Ofcom para obligar a plataformas como X a retirar mensajes que inciten a la violencia, incluidos los de su propietario.

Mensajes radicales

Prueba de la capacidad de influencia de Musk en el Reino Unido es el auge en las encuestas de Restore Britain, un nuevo partido fundado por Rupert Lowe, diputado en el Parlamento británico y exmiembro de la formación ultra Reform UK. Los mensajes de Lowe en las redes sociales, más radicales que los del líder del populista Nigel Farage, han sido difundidos en muchas ocasiones por el dueño de X, algo que ha ampliado su exposición en la red social y le está dando opciones de lograr buenos resultados en las próximas citas electorales.

Noticias relacionadas

Las publicaciones de agitadores de extrema derecha en las redes sociales han calado en una parte importante de la población, que asocia a los solicitantes de asilo con la delincuencia a pesar de que no hay estadísticas que lo demuestren. Unos mensajes que tanto las fuerzas de seguridad como el Gobierno están tratando de desmentir a raíz de los disturbios en Belfast. "Cada individuo es responsable de sus actos, ya sea lanzar piedras a la policía o ejercer violencia contra otras personas y aterrorizarlas", ha asegurado el ministro para Irlanda del Norte, Hilary Benn. "Deberíamos juzgar a todos los ciudadanos de nuestra sociedad por sus acciones y no por el color de su piel".