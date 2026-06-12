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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Volodímir Zelenski propone en una carta abierta a Vladímir Putin un alto el fuego y negociaciones directas para poner fin a la guerra
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Un muerto y 11 heridos en un ataque ucraniano a un autobús en Bélgorod
Una persona murió este jueves y otras 11 resultaron heridas en un ataque de un dron ucraniano contra un autobús de pasajeros en la región rusa de Bélgorod, informó la prensa local.
Según el portal Bel.ru, el suceso tuvo lugar en la aldea de Voznesenovka, a unos 7 kilómetros de la frontera con Ucrania.
España adiestra a militares ucranianos
Militares españoles han adiestrado a ucranianos por primera vez en el uso y mantenimiento de armamento individual y colectivo en el marco de la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea en apoyo a Ucrania, en la que España ha formado ya a más de 9.100 soldados de ese país. Es la primera vez que se ha realiza este módulo de formación especializado de tres semanas de duración, que se ha llevado a cabo en la Base ‘General Almirante’, en Marines (Valencia), y en el que han participado 21 militares ucranianos, ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).
'Día de las Fuerzas de Drones'
Ucrania celebra este jueves por primera vez en la historia el Día de las Fuerzas de Sistemas no Tripulados, también conocidas como las "fuerzas de drones", después de que el presidente del país, Volodímir Zelenski, instituyera en la víspera este hito simbólico en el calendario para reconocer el papel esencial que están teniendo los drones en esta guerra. "La guerra moderna ya no puede imaginarse sin drones, y los sistemas no tripulados de Ucrania operan con éxito a diferentes niveles: desde misiones en el frente a ataques contra infraestructuras importantes del enemigo cientos de kilómetros dentro de su territorio", escribió en X Zelenski con motivo de esta nueva fecha que empieza a celebrar Ucrania.
Atentado frustrado
El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) frustró un atentado contra un empleado del Ministerio de Defensa y detuvo a su autor, reclutado por la inteligencia ucraniana, comunicaron las fuerzas del orden este jueves tras una explosión de coche bomba esta semana. "El Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa frustró un atentado terrorista planeado por los servicios especiales ucranianos contra un militar de una unidad del Ministerio de Defensa ruso", informaron las fuerzas del orden, citadas por TASS.
300 drones ucranianos sobre 11 regiones rusas
Las defensas antiaéreas rusas interceptaron 330 drones ucranianos que atacaron la pasada noche territorio ruso y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014. "Entre las 20:00 (hora de Moscú) del 10 de junio y las 07:00 del 11 de junio, los sistemas de defensa antiaérea destruyeron 330 vehículos aéreos no tripulados de ala fija", informó el Ministerio de Defensa ruso a través de Telegram.
Daños al museo de la Defensa de Sebastopol
Las autoridades rusas admitieron este miércoles que el museo conmemorativo a la Defensa de Sebastopol (1854-1855), puerto situado en la ocupada península de Crimea, sufrió serios daños a causa de un ataque ucraniano que impactó contra el edificio. El director del museo, Mijaíl Smoródkin, aseguró a la prensa local que el inmueble había sufrido "graves daños" debido al intenso incendio sufrido, aunque no registraron víctimas mortales ni heridos, a pesar de que había un empleado en las instalaciones durante el ataque.
Habla Zelenski
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este miércoles ataques de larga distancia lanzados contra puntos del centro de Rusia, una oleada de misiles que describe como "sanciones ucranianas". "Seguimos aplicando sanciones ucranianas de largo alcance contra instalaciones militares rusas y la industria petrolera", ha señalado en un mensaje en redes sociales en el que especifica que misiles de crucero FP-5 Flamingo alcanzaron una planta militar en Cheboksari "que suministra al ejército del ocupante componentes para drones y misiles."
Rusia lanza nuevos ataques masivos
Rusia atacó durante la madrugada con decenas de drones las urbes ucranianas de Odesa y Járkov, según informaron en sus respectivos canales de Telegram los gobernadores de las regiones homónimas de las que estas ciudades son capital. El gobernador de la región de Odesa, Oleg Kiper, explicó que el ataque ruso contra la zona provocó daños en al menos dos edificios residenciales e hirió a una mujer.
Un "acuerdo de drones"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ofreció hoy en Estonia a los países bálticos firmar un acuerdo sobre drones que les de acceso a toda la tecnología y experiencia de Ucrania en este ámbito, ante el riesgo de que drones rusos o ucranianos usados en la guerra sigan entrando en el espacio aéreo de estos países de la UE. “Sabemos lo que está haciendo Rusia. Quieren que se deterioren las relaciones dentro de la UE”, dijo Zelenski en referencia a los incidentes de las últimas semanas en que drones ucranianos que se dirigían a zonas del noroeste de Rusia fueron desviados por ésta -según Kiev- con interferencias electrónicas y entraron en el espacio aéreo de Estonia y otros países fronterizos.
Ataque con drones en Crimea
Ucrania atacó con drones el puente de Chongar, que une la anexionada región de Jersón con la península de Crimea, controlada por Rusia desde 2014, causando daños que obligaron a las autoridades prorrusas a cerrar el tránsito, según informó el gobernador local, Vladímir Saldo. "En Chongar fue dañado nuevamente el puente tras el ataque nocturno de drones ucranianos. El tránsito por el puente fue cerrado de nuevo. En el lugar trabajan los servicios especializados", escribió el gobernador de Jersón en Telegram.
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